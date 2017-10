Orbán Viktor: én tudom jól

"Én tudom jól. Az Európai Bizottság a Soros-tervet hajtja végre. Azaz Navracsics Tibor téved"- nyilatkozta az ATV-nek Orbán Viktor miniszterelnök, akit a parlamenti folyosón azzal kapcsolatban kérdeztek, hogy Navracsics Tibor uniós biztos pénteken a Millenárison az Európai Bizottság magyarországi képviseletének a rendezvényén immár másodszor jelentette ki: az Európai Bizottság munkatervében nem szerepel a Soros-terv, nem azt hajtják végre, ilyenről ő nem tud. Holott a kormány erre alapozza az újabb, Soros-terv-ellenes nemzeti konzultációt.

Tegnap Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a közrádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta: Navracsics Tibornak kell a legjobban tudnia, hogy a kollégái és a környezete, emberek és szervezetek is "nemcsak a kezében vannak Soros Györgynek, hanem a zsebében is". Semjén Zsolt azt is egyértelműen kimondta, hogy Navracsicsnak a "munkaadójához" (azaz a kormányhoz) kell lojálisnak lennie, nem Brüsszelhez.

