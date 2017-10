Elemzők: ez lenne az eredménye a Jobbikkal való, akár technikai koalíciónak

Mráz Ágoston Sámuel szerint jelenleg nem látszik reálisnak a baloldali összefogás, míg a Hann Endre úgy látja, hogy még a Jobbik szavazóival együtt is szoros lenne az eredmény az ellenzék és a kormánypártok között.

Egyelőre még nem tudják az InfoRádió Aréna című műsorában megszólaltatott elemzők, hogy a korábbi szocialista szavazók melyik pártot erősíthetik a jövőben. A Medián és a Nézőpont vezetője is egyetértett abban, hogy kisebb lett az MSZP tábora, és a Fidesz szavazói a legelkötelezettebbek.

"Jó indulás után fokozottan vesztett népszerűségéből az MSZP visszalépett miniszterelnök-jelöltje"

– mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Medián ügyvezető igazgatója. A Nézőpont Csoport vezetője is hasonló tendenciákról számolt be.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a népszerűségcsökkenés médiahatása jóval nagyobb volt, mint valódi jelentősége.

A kutató csoport vezetője nem tudott választ adni arra a kérdésre, melyik párthoz mentek át a szocialista szavazók.

„Hiányzik a szocialista párt részéről a világos iránymutatás, a világos program, a világos vezető személyiség” – magyarázta az elemző, hogy mi okozhatja a választók elfordulását, zavarodottságát.

Hann Endre úgy fogalmazott: a bizonytalanok körében nemcsak azok a szavazók szerepelnek, akik nem tudják még, kire voksoljanak, hanem azok is, akik egyáltalán nem akarnak részt venni a választáson.

A szakértő úgy gondolja,

egyik ellenzéki párt sem tud nyerni,

és a jelenlegi választási rendszerrel kizárólag a Fidesz jár jól.

A Medián ügyvezetője hozzátette: korábban a Jobbik, most a Fidesz szavazói lettek elszántabbak, akik összezárnak és minden bizonnyal elmennek jövő tavasszal választani.

A Medián és a Nézőpont vezetője is úgy látja, enyhén javul a közvélemény-kutatásokban a kormány teljesítményével elégedettek aránya.

Bár a baloldali ellenzéki pártok összefogásával feltehetően több, ezen pártokhoz köthető szimpatizáns is aktivizálódhatna pusztán a sikeres szereplés esélyének javulása láttán, Mráz Ágoston Sámuel mégsem lát az együttműködésre esélyt.

„Aki úgy számol, hogy összeadja ezeket a pártpreferenciákat, az téved, mert ez a konkrét kínálattól függ”

– figyelmeztet az elemző.

Hann Endre szerint még akkor sem volna biztos a kormányváltás, ha a baloldali pártok a Jobbikkal is összefognának, és szavazókat sem vesztenének emiatt.

Szerinte a választásra jogosultaknak három csoportja van: a Fidesz-pártiak, az ellenzékre – köztük a Jobbikra – szavazók, és a nem szavazók vagy a pártot választani nem tudók.

„Pedzegetik, hogy talán a Jobbikot is be kéne venni, ha másba nem, talán egy technikai koalícióba. De én azt hangsúlyoznám, hogy még akkor is, legalábbis listán, nagyon szoros lenne az eredmény” – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Mráz Ágoston Sámuel hozzátette, hogy még ha ezek a pártok valóban összefognának, akkor sincs rá semmi garancia, hogy nem lenne olyan párt, amely nem venne részt az identitásukat lenullázó pártok együttműködésében, hogy megerősítse pozícióját.

„Abban az esetben, ha kétszereplőssé szűkülne a politikai versenyzés, nőne meg a jelentősége a miniszterelnök-jelölteknek”

– véli az elemző. Orbán Viktor azonban népszerűbb mint a Fidesz, tehát javítaná pártja esélyeit – tette hozzá.

