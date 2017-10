Életet menthetünk az egyedülálló magyar mobilalkalmazással

Szív City alkalmazás lényege, hogy a mentők riasztása után az alkalmazás felhasználói az eset ötszáz méteres körzetében szintén riasztást kapnak, így a mentők kiérkezése előtt megkezdhetik az életmentést, vagyis a mellkaskompressziót - mondta az InfoRádiónak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Kiemelte: ez egy közösségi életmentő rendszer, ami például hirtelen szívmegállásos esetekben lehet különösen fontos, hiszen olyankor a mentők kiérkezéséig minden perc számít, mielőbb meg kell kezdeni a mellkaskompressziót, az újraélesztést.

Sokat gondolkodtak azon, hogy milyen feltételeket szabjanak a regisztrációhoz, mennyire kell profinak kell lennie annak, aki letölti a telefonjára. "Arra jutottunk, hogy ez a kevésbé fontos szempont. Nyilván mindenkit arra kérünk, hogy gyakoroljon előtte, menjen el egy tanfolyamra vagy jöjjön el a mentőkhöz, szívesen megtanítjuk. De gondoljunk csak arra, hogy a legnagyobb baj, ami történhet, ha senki sem csinál semmit: a bajba jutott ember ott fekszik a földön és nincs aki segítsen. Ehhez képest

az is óriási segítség, ha egy kevésbé gyakorlott elsősegélynyújtó is elkezdi az újraélesztést, így is esélyt ad a betegnek a túlélésre a mentők megérkezéséig.