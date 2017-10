Golyóálló mellényeket kapnak a NAV-osok

Hetven lövedékálló mellényt vásárolt a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szervezet három különböző típusú védőfelszerelést szerzett be. Egyes darabokat kívül lehet hordani, mások viszont rejtve védik viselőjüket, bizonyos mellényekre pedig extra kiegészítőket is szereltek, ilyen például a málhaöv. Az adóhatóság összesen megközelítőleg 14 millió forintot fizetett a felszerelésért. Némely darabok 120 ezer forintba kerültek, de akadtak negyedmilliós vételárúak is.

Mint a szervezettől a Magyar Idők megtudta, a korábban megvásárolt lövedékálló mellények használhatósági ideje ötévente lejár, ezért kell időszakosan beszerezni új darabokat. A mellényeket a vám- és pénzügyőrök, illetve a NAV nyomozó hatóságának munkatársainak testi épségét védik majd.

Az adóhivatal a nyáron több mint hatszázezer lőszer megvásárlására tett közzé felhívást, akkor pisztolytöltények és gépkarabélyokba való muníció mellett sörétes lövedéket és vaktöltényeket is tartalmazott a lista. Ez a mennyiség a hatóság fegyvereseit egy évre láthatja el lőszerrel. A hatóságnál lőfegyvert a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók viselhetnek, a hatszázezer töltényt ők használják el nagyrészt gyakorlásra, lőkészségük szinten tartására. Azóta újabb lőszerbeszerzési eljárást is elindított a hatóság, abban a procedúrában ezer darab festéklőszer szerepelt. Ezek a töltények olyan lőszerek, amelyek amellett, hogy a testnek csapódva kellemetlen, csípéshez hasonló érzést keltenek, festékfoltot is hagynak, így nyomon követhető, ki kit talált el. Az efféle lőszereket a világ számos pontján használják, és bizonyos helyeken olyan katonai egységek felkészítésekor is alkalmazzák, amelyek utóbb ellenséges területeken vesznek részt harcokban.

Nem meglepő, hogy a NAV időről időre lőszert, fegyvert és lövedékálló mellényeket vásárol. A hivatalnak több olyan bűncselekményfajta feltárása is a feladata, amelyeknél könnyen megeshet, hogy agresszív, mindenre elszánt és ennek megfelelően felszerelt személyek vagy csoportok ellen kell fellépnie. Került már a hatóság látókörébe például olyan cigarettacsempész-banda, amely, ha kellett, fegyverrel is megpróbálta megvédeni illegális üzletét, ahogyan találtak a hivatal munkatársai lőfegyvert illegális szeszfőzdét üzemeltető személynél is. A hatóságnak időről időre drogcsempészekkel is dolga akad, közülük némelyek fegyvert is visznek magukkal, nem csak illegális szereket - írta a Magyar Idők.

