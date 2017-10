Tarlós István: a népszavazási kezdeményezés kampányfogás és időhúzás

Tarlós István szerdai budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a Kúria lehetővé tette a népszavazást a római-parti védmű ügyében,

"nekem ezzel nincsen különösebb bajom",

majd meggondoljuk, hogy mi a teendőnk.

„Azt azért érdemes megnézni, mire alapozta a Kúria a döntését. Arra, hogy a Fővárosi Választási Bizottság ügyetlenül és szakszerűtlenül érvelt, nem magának a kérdésnek szól a döntés.”

A hitelesített népszavazási kérdésből semmi nem következik, a kérdésre adott válasz "semmiféle utasítást" nem ad a nyomvonal helyére vonatkozóan - jelentette ki a főpolgármester. Felvetette: miért nem tudják a kérdést feltevők azt vállalni, amit akarnak. Miért nem azt a kérdést teszik fel: akarják-e, hogy a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon épüljön fel a védmű – fogalmazott.

„A kérdés nem véletlenül van így megfogalmazva. Nekem például jó a Bús Balázs-féle változat, mert ugyanúgy megvédi az építési értékeket. Engem semmilyen fejlesztő lobbi soha meg nem keresett, semmilyen utasítást soha nem kaptam, kezdettől fogva műszaki-szakmai kérdésként kezelem.”

Tarlós István szerint a hitelesített népszavazási kérdés kampányfogás és az időhúzást szolgálja.

„Van itt egy csoport, amelyiknek az az érdeke, hogy ne kezdődjön meg az építkezés.

Az aláírásgyűjtés csak arra jó, hogy egész másért kampányoljanak,

mint a római-parti védmű műszaki-gazdasági feltételeiről és következményeiről. És ez nem a Kúria hibája.”

Tarlós István szólt arról is, hogy a budapesti szintű érvényes népszavazáshoz 700 ezer érvényes szavazat kellene, hozzátéve, hogy a legutóbbi önkormányzati választáson 600 ezren vettek részt.

A főpolgármester elmondta, a Fővárosi Közgyűlés 2009-ben döntött arról, hogy a parton képzeli el a római-parti védműt és elutasította a Nánási út-Királyok útja nyomvonalat. Hozzátette, akik akkor és most is bent ülnek a közgyűlésben, most "eszelősen” támogatják azt, amit korábban elutasítottak" - mondta.

Tarlós István közölte, hogy a Lányi András író, filozófus által készített, a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére vonatkozó, a római-parti tervezett védmű part menti változatát ellenző javaslat öt-hat szakvéleménnyel áll szemben.

