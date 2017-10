Adómentessé tennének több ösztöndíjat - lapszemle

A Magyar Nemzetben az olvasható, hogy megvalósulhat az univerzális influenzaoltás. A jelenlegi vakcinák a vírus felszíni fehérjéit célozzák, amelyek szinte egyik napról a másikra is átalakulhatnak, ezért minden évben újra be kell oltatni magunkat. Az Oxfordi Egyetem tudósai azonban most előálltak egy teljesen más elven működő oltóanyaggal, amitől nemcsak azt remélik, hogy az összes influenzavírus ellen hatásos lesz, hanem azt is, hogy több éven keresztül védelmet nyújt majd.

A Magyar Idők azt írja, hogy Rétvári Bence több ösztöndíj adómentességét kezdeményezi legújabb törvénymódosítási javaslatában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 2018. január 1-től adómentessé tenné az első sikeres nyelvvizsgát és az első emelt szintű idegennyelvi érettségit is.

A Népszava szerint akár 120 millió forintért is elkelhet Rippl-Rónai József egyik, úgynevezett „kukoricás" képe a Virág Judit Galéria árverésén. A Piacsek bácsi a sárga szobában című alkotás az aukció egyik szenzációja. Becsértéke 80-100 millió forint, és az október 14-i árverésen 55 millió forintos kikiáltási árról indul. Ez a festő „kukoricás" stílusban megfestett legkorábbi képe, 1907-ben készült.

A Portfolio arról ír, hogy nyáron egymást érik a könnyűzenei fesztiválok és sorra dőlnek meg a látogatói rekordok, Magyarország tehát régiós fesztivál-nagyhatalom lett. A portál arra keresi a választ, hogy a szervezők hogyan látják az idei szezont és milyenek lesznek a jövő fesztiváljai.

