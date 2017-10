Akkor is árthatunk a szemünknek, ha épp jót akarunk

Sokan még most sem fordulnak idejében szemészhez - mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

„Az emberek körülbelül 15-20 százalékának valamilyen szemészeti ellátásra szüksége lenne, például szürkehályog-ellenes műtétre, vagy a zöldhályog és fénytörési hibák kezelésére.”

A szemész professzor felhívta a figyelmet a száraz szem szindrómára is.

„Ötvenéves kor fölött hormonális változások következnek be, elsősorban a nőknél, de a férfiaknál is csökken a nemi hormonok szintje és aránya, ami a könnyben is minőségi összetétel változást okoz. A lipidfázis, ami megakadályozza a könnyfilm párolgását, sérülékenyebbé válik, ha felszakad kellemetlen szúrást, égő érzést tud okozni. Ha valaki szennyezett levegőben él, a tünetek fokozódhatnak. A számítógép túlzott használata is jelentősen provokálja, illetve befolyásolja, tudományos vizsgálatokkal igazoltuk, hogy feleannyit pislog a számítógépet néző páciens, mint az, aki nem számítógépezik.”

Nagy Zoltán Zsolt jelezte, hogy fontos szakorvos tanácsát kikérni, mielőtt valaki szemcseppet kezdene használni, és nem érdemes olyan készítményt használni, amelyben sok a tartósítószer, hiszen az hosszútávú használatnál jelentősen ronthatja a látás élességét is.

