Nagy titkot őriz a Jobbik

Két hónap telt el azóta, hogy a Jobbik európai polgári kezdeményezésként elkezdte az aláírásgyűjtést az egységes európai bérekért, de máig nem közölt adatokat arról, eddig hány támogatót sikerült az ügy mellé állítani - írja a Magyar Idők.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyűlési képviselője szeptember közepén a lapnak annyit mondott ugyan, hogy online formában mintegy hétezer aláírás már összegyűlt, a kihelyezett standokon gyűjtött aláírások összesítését szeptember végére ígérte. Ez azonban nem történt meg, és az újabb kérdésre sem adtak tájékoztatást az aláírások számáról. Ugyanakkor azt hangoztatták, hogy mind itthon, mind nemzetközi szinten komoly támogatást élvez kezdeményezésük, és aktivistáik országszerte gyűjtik az aláírásokat, az eredmény nem látható.

A Jobbik akciójáról egyébként korábban kiderült, hogy az uniónak nincs hatásköre meghatározni a tagországok bérpolitikáját. Az Európai Bizottság a szükséges egymillió aláírás összegyűjtésének megkezdése után néhány nappal leszögezte, az EU-iránymutatás szerint a bérpolitikát mindig a nemzeti gyakorlatnak megfelelően kell kialakítani, figyelembe véve a munkaadói, valamint a munkavállalói érdekképviseletek autonómiáját.

Ráadásul, ha sikerülne is összegyűjteni egymillió aláírást egy év alatt, az sem garancia arra, hogy bármi megváltozzon. Ugyanis a jogszabályok szerint az Európai Bizottság mérlegeli, hogy napirendre tűzi-e a kérdést vagy valamilyen indokkal figyelmen kívül hagyja.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) reakciója sem jött jól a Jobbiknak, hiszen határozottan elutasították a béruniós kezdeményezést, és a párttól való teljes elhatárolódásra szólította tagjait. Az európai ernyőszervezet ugyanis a Jobbikot szélsőjobboldali pártnak tekinti. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a radikálisan jobboldali pártok Európa-szerte a szakszervezeti tagokat célozzák meg annak érdekében, hogy nézeteik közelebb kerüljenek a munkavállalókhoz, ezzel párhuzamosan elutasítanak minden olyan értéket, amelyet a szakszervezeti mozgalmak képviselnek.

A fentiek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy külföldön is érdektelenségbe fulladjon a polgári kezdeményezés. A Magyar Idők információi szerint ugyanis a tagállamokban még a hazainál is kisebb érdeklődés övezi a béruniós javaslatot. Ezt támasztja alá az is, hogy a wageunion.eu Facebook-oldalnak mindössze 1500 követője van. A magyar béruniós közösségi oldal valamivel több, 13 ezer követőt tudhat magáénak, ami meglehetősen kevés, ha azt nézzük, hogy például a Jobbik alelnökét, Toroczkai Lászlót százezren követik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!