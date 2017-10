31 éves kormányfője lesz Ausztriának - a nap hírei

Ausztriában a konzervatív Osztrák Néppárt győzött az előrehozott parlamenti választásokon. A második helyen az Osztrák Szociáldemokrata Párt áll, megelőzve a bevándorlás ellenes Osztrák Szabadságpártot. Az első előrejelzések még fordított eredményt mutattak. A Zöldek nem jutottak be a parlamentbe, miután nem érték el az ehhez szükséges 4 százalékos küszöböt. Az eredmények alapján az ország új vezetője, a néppárt elnöke, az eddigi külügyminiszter, a 31 éves Sebastian Kurz lesz. A legtöbb elemző az Osztrák Néppárt és az Osztrák Szabadságpárt közötti koalíciós tárgyalásokat vár.

Macedóniában nagyobb incidensek nélkül ért véget az önkormányzati választás első fordulója. A függetlenség kikiáltása óta ez volt a 6. önkormányzati választás. Az 1,8 millió választópolgár 260 polgármesterjelöltre, valamint 6627 képviselőjelöltre adhatta szavazatát. A voksolás második körét október 29-én tartják, több önkormányzatban csak akkor derül ki, hogy a két legtöbb szavazatot kapó jelölt közül ki lesz a polgármester.

Szomália fővárosában már csaknem 200-ra emelkedett a szombati kettős robbantás halálos áldozatainak száma. Sok ember állapota válságos. Ilyen súlyos támadás még nem történt a térségben. A szomáliai elnök véradásra kérte az embereket, és háromnapos nemzeti gyászt rendelt el.

Nagy-Britannia és Németország továbbra is kiáll az iráni nukleáris fejlesztési programról kötött többhatalmi megállapodás mellett. Theresa May brit kormányfő és Angela Merkel német kancellár telefonos megbeszélésén abban is egyetértett, hogy a nemzetközi közösségnek együtt kell szembeszállnia a térséget destabilizáló iráni tevékenységgel. Az amerikai elnöknek vasárnapig kellett volna aláírnia a háromhavonta esedékes igazolást arról, hogy Irán betartja a szerződésben foglaltakat.

Az iráni atomprogramról és az emberi jogok helyzetéről is tárgyalnak az uniós külügyminiszterek hétfőn Luxembourgban. A tagállamok tárcavezetői Federica Mogherini, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének vezetésével áttekintik Észak-Korea ügyének legutóbbi fejleményeit.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az egész Európai Unió érdeke, hogy az Egyesült Királysággal stratégiai viszonyrendszer maradjon fenn a Brexit után is. Szijjártó Péter Londonban a brit uniós tagság megszűnése utáni stratégiáról rendezett megbeszélésen ismertette a magyar álláspontot.

Hétfőn kezdi az aláírásgyűjtést a római-parti mobilgátról szóló népszavazáshoz az Együtt. A kezdeményezőknek 30 nap alatt több mint 138 ezer budapesti választópolgár aláírását kell összegyűjteniük.

Igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakítását sürgeti az MSZP. A szocialisták a kétszeresére emelnék a legalacsonyabb nyugdíjakat, bevezetnék a 13. havi ellátást, és visszatérnének a svájci indexáláshoz is.

Az LMP szerint jobban át kellene gondolni a kiadásokat az egészségügyben. A párt úgy látja: hiába biztosít egy rákbeteg gyógyszerére 20-25 millió forintot az állam, ha maga az ellátórendszer nem képes hatékonnyá tenni a terápiát.

A Braille-nyomtató és Braille-kijelző áfájának csökkentését kezdeményezték fideszes országgyűlési képviselők. A módosító javaslat alapján 27-ről 5 százalékra csökkenne a látássérült embereknek fontos eszközök általános forgalmi adója.

Megkezdődött a felvételi eljárás a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. A jelentkezők november 15-ig dönthetik el, hogy melyik intézmény milyen képzésén szeretnének továbbtanulni. A ponthatárokat január 24-én hirdeti ki az Oktatási Hivatal.

Hétfőn, az Újraélesztés Nemzetközi Napján indul a Szív City közösségi életmentő rendszere. A mobiltelefonra letölthető applikáció segítségével a mentők riaszthatják és a helyszínre irányíthatják a legközelebbi elsősegélynyújtókat. Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében közterületen.

Holnap Hétfőn érkezik meg a Brit-szigetek tréségébe az Ophelia nevű hurrikán. A vihar orkánerejű széllel, özönvízszerű esőzéssel és nyárias hőmérsékletekkel csap majd le a térségre.

Észak-Kaliforniában ismét több száz embernek kellett elhagynia otthonát a bozóttüzek miatt. A 160 kilométer szélességben terjedő lángok további borpincéket értek el, és Sonoma város határában is több épület megsemmisült. A tüzeknek már 40 halálos áldozata van, 300 embert eltűntként tartanak nyilván.

