Életveszélyben lévő újszülötthöz riasztotta egy nő az Országos Mentőszolgálatot, amely helikoptert küldött a helyszínre, de senkit sem találtak ott. Havonta mintegy harminc ilyen vakriasztás fut be a mentőkhöz.

Az Országos Mentőszolgálat az indokolatlan bejelentések három típusát különbözteti meg – mondta Győrfi Pál, a szervezet kommunikációs igazgatója az InfoRádiónak. Előfordul, hogy a hozzátartozók túl aggodalmasak, és mentőt hívnak olyan beteghez is, akinek nincs szüksége ilyen ellátásra. „Ilyen a világ minden pontján előfordul, ezért nyilván nem is haragudhat senki” – fogalmazott a szóvivő. Ilyenkor a mentők is örülnek, hogy nincs komoly baj, és eljönnek a helyszínről, noha könnyebb lenne, ha egyre kevesebb ilyen esettel találkoznának – tette hozzá.

Az is gyakori, hogy egy baleset vagy rosszullét láttán nem érdeklődnek az érintettől, hanem rögtön a mentőt hívják, és távoznak a helyszínről. „Itt már összeráncoljuk a homlokunkat” – jegyezte meg a kommunikációs igazgató, hangsúlyozva, hogy ilyenkor azt kérik, a bejelentő álljon meg, menjen a bajban lévőhöz, és próbáljon segíteni. Ezzel ugyanis életet is menthet.

A legrosszabb, amikor nem létező esethez hívják a mentőket. Ez 30-35-ször fordul elő havi szinten. Ennek nemcsak költsége van, de emberéleteket is veszélyeztet – figyelmeztetett a szakember.

Az ilyen telefonálókat minden esetben feljelentik, hiszen a diszpécser akkor is látja a hívószámot, ha azt letiltották, illetve a hívás helyszínéről is pontos információkkal rendelkezik.

