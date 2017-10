Nemcsak a nyugdíjasok kapnak prémiumot, hanem azok is, akiknek ellátását a nyugdíj alapján számolják - a nap hírei

Nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött idősek, hanem a fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják a nyugdíjprémiumot - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényen megerősítette: a nyugdíjprémiumot és az egyszeri kiegészítést is a novemberi nyugdíjakkal együtt fizetik ki. Az intézkedés 2 millió 750 ezer embert érint. Átlagnyugdíjjal számolva novemberben 24 ezer forinttal többet kapnak az érintettek.

A kormányzat stratégiai ágazatként tekint a turizmusra - jelentette ki a nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták Miklós a Pro Turismo-díjak átadásakor hangsúlyozta: a kabinet az évről évre újabb rekordokat döntő ágazat segítéséért indította el minden idők legnagyobb turisztikai fejlesztési programját.

Megkezdődött az aláírások gyűjtése a római-parti mobilgát megépítésével kapcsolatos helyi népszavazás kiírásáért. A kezdeményező Együtt és a Párbeszéd azt akarja elérni, hogy a főváros helyezze hatályon kívül áprilisi határozatát, mert véleményük szerint a gátat nem a part mentén, hanem a Királyok útja, Nánási út nyomvonalán kellene megépíteni. Az aláírások gyűjtésében a kezdeményezők mellett részt vesz az MSZP, a DK, az LMP, a Magyar Liberális Párt, a Momentum, a Moma és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt.

A nemzetbiztonsági törvény módosítását kezdeményezi a Jobbik, hogy a kormány tagjai számára is kötelező legyen a nemzetbiztonsági átvilágítás. Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője a módosító javaslat indoklásaként ismét elfogadhatatlannak nevezte, hogy ez jelenleg nem érvényes a kabinet tagjaira.

A héten vizsgálja Magyarország államadós-besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő péntekre tűzte ki a magyar szuverén osztályzat idei harmadik, egyben utolsó felülvizsgálatát. A Moody's tavaly november 4-én emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást.

Ausztriában a konzervatív Osztrák Néppárt győzött az előrehozott parlamenti választásokon. Az előzetes végeredmény szerint a második helyen az Szociáldemokrata, a harmadikon pedig a Szabadságpárt végzett. A kancellári poszt várományosa, a néppártot vezető Sebastian Kurz az adóterhek csökkentését és új munkahelyek teremtését ígérte, emellett a menekültpolitika szigorítását is kilátásba helyezte.

Az Európai Unió tárgyalni fog Kijevvel az új oktatási törvényről azután, hogy a Velencei Bizottság kialakítja ezzel kapcsolatos véleményét. Federica Mogherini, az Unió külpolitikai főképviselője megerősítette, hogy az új ukrán oktatási törvény is napirenden volt azon a tanácskozáson, amelyet a tagállami külügyminiszterek a közösség emberi jogi politikájáról folytattak.

Madrid átvszi Katalónia irányítását, ha a katalán elnök nem vonja vissza a függetlenség kikiáltását - közölte a spanyol miniszterelnök-helyettes. A politikus közölte: a kormányzat csütörtökig vár egyértelmű választ arra, érvényes-e a tartomány kikiáltott, majd felfüggesztett függetlensége.

Meggyilkoltak egy népszerű újságírónőt Máltán. Az oknyomozó riporterrel az autójába rejtett pokolgép végzett. Az 53 éves Daphne Caruana Galizia korábban korrupcióval vádolta a szigetország kormányfőjét és feleségét, ami után előrehozott választásokat tartottak júniusban Máltán. Joseph Muscat miniszterelnök a szólásszabadság elleni támadásnak minősítette a merényletet.

Írországban már hárman haltak meg az Ophelia hurrikán okozta balesetekben. A Brit-szigeteken óránkénti 120-150 kilométeres sebességű széllökésekkel átvonuló trópusi vihar miatt csaknem 400 ezren maradtak áram nélkül.

Világméretű megállapodást sürgetett a biztonságos, szabályozott és rendezett migráció érdekében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a mai migrációt az éhezéssel magyarázta, amelyet a konfliktusok és a klímaváltozás okoz.

Először sikerült közvetlenül észlelni neutroncsillag-összeolvadásból származó gravitációs hullámokat. Vasúth Mátyás, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont csoportvezetője az InfoRádió Szigma című magazinjában elmondta: a kozmikus jelenség által előidézett gravitációs hullámok érzékelését segítette, hogy az amerikai obszervatórium után megkezdte működését annak olaszországi párja.

