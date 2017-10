Itt a legújabb időjárási figyelmeztetés

Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Vas és Zala megyében tartós sűrű köd várható, ami miatt a látástávolság pár száz méter.

Az előrejelzés szerint az Északi-középhegység térségében, az Alföld északi peremén, illetve a Nyugat-Dunántúlon tartósabb is lehet a hajnalra több helyen is kialakult sűrű köd. Reggel foltokban máshol is számítani lehet ködre. A déli órákig várhatóan mindenhol javulnak a látási viszonyok.

