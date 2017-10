Drasztikus változás a hírhedt Hős utcában

Összesen csaknem kétmillió forintot költött a X. kerületi önkormányzat arra a kerítésre, amelyet a Hős utca 15. A és B épülete köré emeltek – közölte a Magyar Nemzettel a kerület vezetése. Az 1,8 millió forintból nem összefüggő válaszfalat húztak fel, hanem egy mindössze néhány méteres kerítést, valamint az épületek közötti részen elhelyezett hat, útlezárásoknál használt betontömböt. A cél az volt, hogy megakadályozzák az autóval való behajtást.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint azért volt szükség erre az intézkedésre, mert

a helyiek óriási mennyiségű szemetet halmoztak fel,

amelynek az elszállítására 20 millió forintot kellett költeni. „A társasház telkének szabályos körbekerítésével a hasonló helyzetek legalább részben megelőzhetők, az illegális, tehergépkocsival történő hulladéklerakás remélhetőleg megakadályozható. A kerítésépítéssel kapcsolatos munkálatok október 13-án befejeződtek” – írt a kerület.

A lapnak nyilatkozó lakók viszont nem értik, miért kellett kerítést építeni, a legtöbben azt érzik, csak rontani akartak az amúgy is elviselhetetlen körülményeiken. Indokolatlannak tartják az épület végében felhúzott vaskerítést is, jelenleg tárva-nyitva vannak az ajtók, autóval bármikor át lehet rajtuk hajtani.

A házak még a szemét elszállítása után is borzalmas állapotban vannak, több lakás be van falazva, mindenütt szemét látható, az ablakok pedig több helyen töröttek. Az önkormányzat szerint a társasházak már régóta működésképtelenek, miután „rendkívüli, több százmillió forintos nagyságrendű” adósságot halmoztak fel. Emiatt a kerítés és a szemétszállítás díját is a kerület finanszírozta.

A Hős utcai társasházakban található lakások nagyjából fele van a kerület tulajdonában, a többi magántulajdon. A vezetés célja egyértelmű: hosszabb távon szeretnék megszerezni a magántulajdonban lévő lakásokat is, kiürítenék az egészet, végül pedig elbontanák a házakat.

