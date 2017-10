Járműparkot cserél a MÁV – hetilapszemle

A Heti Válasznak nyilatkozott a lengyel külügyminiszter, aki az ukrán oktatási törvényről és a magyar kormány oroszország-politikájáról is beszélt. A Figyelőnek a MÁV elnök-vezérigazgatója a társaság terveiről nyilatkozott, a HVG pedig összeállítást közöl a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vezető vasútvonal terveiről.

A Heti Válasz interjút készített a lengyel külügyminiszterrel. Witold Waszczykowskival arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott Varsó Szijjártó Péter nyilatkozatához – amelyben Ukrajna további EU-integrációjának blokkolását helyezte kilátásba a nemrég elfogadott oktatási törvény miatt –, miközben Ukrajnában lengyelek is élnek kisebbségben. Szerinte a helyzetet békés, kevésbé érzelmes módon is rendezni lehet. A kormányzó Jog és Igazságosság politikusa hangsúlyozta, hogy Varsóban nem örülnek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök gyakran jár Magyarországra, mert a lengyel külügyminiszter szerint Oroszországgal szemben egységes uniós álláspontra lenne szükség és erről nyíltan beszéltek a magyar miniszterelnökkel. Witold Waszczykowski ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem határos Oroszországgal, ezért sem érez a magyar kormány közvetlen fenyegetést Oroszország irányából, ráadásul a magyar államnak szüksége van az orosz gázra.

A Figyelőben interjút olvashatnak a MÁV elnök-vezérigazgatójával. Dávid Ilona kiemelte, hogy vállalatnak a szakemberhiány problémájával is meg kell küzdenie. A társaság első embere hangsúlyozta, hogy részben épp azért, hogy a régi dolgozókat meg tudják tartani, egy olyan hároméves megállapodást kötöttek az érintett szakszervezetekkel, amely 30 százalékos béremelkedésről szól. A MÁV közeljövőt érintő terveiről Dávid Ilona azt mondtam, hogy az elővárosokban a villamosított vonalakon a teljes régi járműparkot lecserélik, emellett legkésőbb 2022-ig az InterCityket is leváltják, méghozzá saját gyártás járművekre, ezek Szolnokon készülnek. A sorozatgyártás műár elkezdődött. Első körben száz darabos flottát állítanak forgalomba. Dávid Ilona kiemelte, hogy ebben az uniós ciklusban 900 kilométernyi vasúti pálya újul meg, EU-s forrásokból, és dolgoznak a MÁV-hoz került HÉV-vonalak fejlesztési koncepción.

A HVG a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vezető vasútvonal terveiről készített összeállítást. A cikkből kiderül, hogy az új vonal várhatóan a leszálló gépek alatt juthat el a repülőtérre, emiatt kockázatos, ráadásul nagyon drága lenne így a beruházás. A hetilap szerint a Nyugati pályaudvart úgy kötnék össze a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérrel, hogy a Budapest-Szolnok vasútvonalról Kőbánya-Kispest és Monor között új, 29 kilométere óránként 160 kilométeres sebességre is lehetőséget adó, a meglévővel párhuzamos vasúti pálya ágazna el, egyetlen megállóval a repülőtér 2-es termináljánál. Az útvonal egy része a két leszállópálya között, a föld alatt haladna, és a reptéri állomás is a felszín alatt lenne. Ez azonban kockázatos, mert egymás mellett működnének a repülőgépek és a vonatok elektronikai rendszerei és az alagutat a támadásoktól is védeni kellene.

