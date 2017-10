Novemberben megkapják a nyugdíjkorrekciót és a prémiumot a nyugdíjasok - a nap hírei

A kollektív szerződés hiánya miatt sztrájkot hirdetett három szakszervezet a Magyar Állami Operaházban. Kinyilváníthatja Katalónia függetlenségét katalán parlament, ha a madridi központi kormány továbbra is akadályozza a párbeszédet.

A kormány többgenerációs otthonnak tekinti Magyarországot, ahol a nagyszülők megérdemlik az elismerést, a szülők a támogatást, és a gyermekeknek is példát kell mutatni - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János. a kormányinfón megerősítette, hogy novemberben nyugdíjkorrekciót kapnak a nyugdíjasok, és a gazdaság sikeressége mellett nyugdíjprémiumban is részesülnek. A kettő várható átlagos összege 20-23 ezer forint között lesz. Emellett 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt is kapnak a nyugdíjasok karácsony előtt - erősítette meg.

Magyarország ígéretet kapott, hogy Ukrajna addig nem vezet be semmilyen változtatást a magyar kisebbség oktatásában, amíg nem születik meg az Európa Tanács Velencei Bizottságának állásfoglalása a kérdésről. Erről az emberi erőforrások minisztere számolt be az InfoRádióban, miután tárgyalt az ukrán oktatási- és a külügyminiszterrel Kijevben. Balog Zoltán jogosnak tartja az ukrán kormányzat elvárását, hogy Ukrajnában mindenki jól beszélje az államnyelvet, de hangsúlyozta: a magyar kormány elsősorban a kárpátaljai magyarság érdekeit tartja szem előtt.

Mintegy 30 milliárd forintból megújulhat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője bejelentette: a pénzből már az idén 3 milliárd forint rendelkezésre áll, a többi között a diagnosztikai és terápiás eszközparkot, valamint az informatikai hátteret fejlesztik, illetve egy új a sürgősségi ellátást is magában foglaló szakrendelői tömb épül a Köves utcai telephelyen.

A kollektív szerződés hiánya miatt sztrájkot hirdetett három szakszervezet a Magyar Állami Operaházban október 28-ra, A hugenották premierjének napjára. A szervezők abban bíznak, hogy a főigazgató legkésőbb a sztrájk alatt aláírja a dokumentumot. Ha ez nem történik meg, további munkabeszüntetéseket helyeznek kilátásba. Az Operaház közleményben úgy reagált: elítéli a szakszervezeti diktátumot, a mostani felhívás alapján esetlegesen megvalósuló munkabeszüntetést jogellenesnek tartja és bíróságon támadja meg.

November 1-jével valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell az e-egészségügyi rendszerhez- erősítette meg az InfoRádió Aréna című műsorában az e-health koordinációért felelős miniszteri biztos. Vartus Gergely úgy fogalmazott: a változtatás a múlt egészségügyi rendszereit viszi át a jövőbe, az országszerte meglévő rendszereket kapcsolja össze. Hangsúlyozta: az új rendszerrel gyorsabb, biztonságosabb és nyomon követhetőbb lesz az ellátási folyamat, például papírvény nélkül is kiválthatók lesznek a gyógyszerek.

Harmadik hónapja nő a Fidesz támogatottsága a Závecz Research Intézet felmérése szerint. Az adatok szerint szeptember és október között 27-ről 30 százalékra bővült a nagyobbik kormánypárt tábora. A Jobbik támogatottsága maradt 12 százalék. Az MSZP valamelyest visszaesett, a múlt havi 10 százalékról 9 százalékra. A Demokratikus Koalíciónak és az LMP-nek sikerült erősödnie, mindkettőnek 4-ről 5 százalékra. Az előző hónapok 1 százalékos pártjai, a Momentum, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd most is hasonlóan szerepeltek. A pártot nem választók aránya 37 százalékról 33 százalékra csökkent.

Kampány indult a magyar alma fogyasztásának és vásárlásának ösztönzésére. Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy a gyümölcsök közül az alma termőterülete a legnagyobb Magyarországon, az évente átlagos termő 550-600 ezer tonna 30 százaléka étkezési alma, 70 százalékát pedig az ipar használja fel.

A katalán parlament kinyilvánítja Katalónia függetlenségét, ha a madridi központi kormány továbbra is akadályozza a párbeszédet. Carles Puigdemont katalán elnök ezt írta a spanyol miniszterelnöknek, a levelet 10 perccel azelőtt hozta nyilvánosságra, hogy lejárt a Madrid által megszabott határidő. Madrid viszont közölte: a spanyol kormány szombaton megvitatja a spanyol alkotmány 155. cikkének életbe léptetését, amellyel szükség esetén elvonhatják a katalán regionális hatóságok jogköreit. Európában senki nem fogja támogatni Katalónia függetlenségét az Európai Parlament elnöke szerint.

Valódi esélyt lát a Földközi-tenger középső térségében húzódó migrációs útvonal lezárására az Európai Tanács elnöke. Donald Tusk a brüsszeli uniós csúcstalálkozó első munkaülése után elmondta: az uniós tagállamok vezetői megállapodtak, hogy fokozzák az olasz hatóságoknak és az észak-afrikai országoknak nyújtott támogatásukat. A lengyel politikus hozzátette: az Európai Bizottság garantálni fogja, hogy az erre a célra Afrikának nyújtott uniós támogatást az illegális bevándorlás felszámolására fordítsák.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!