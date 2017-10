Új lehetőségek a munkaerőhiány enyhítésére - lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a házi gyermekorvosok továbbra is azt szorgalmazzák, hogy enyhe betegség esetén a szülők is igazolhassák a gyermekek iskolai hiányzását. Nőtt a magyar emberek elkötelezettsége az Európai Unió iránt, a brüsszeli intézmények némelyikével szemben azonban erős a bizalmatlanság honfitársaink körében – közli a Magyar Idők.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a házi gyermekorvosok továbbra is azt szorgalmazzák, hogy enyhe betegség esetén a szülők is igazolhassák a gyermekek iskolai hiányzását, amelyre jelenleg csupán évente három nap van lehetőségük. Mindezzel a Házi Gyermekorvosok Egyesületének felmérése alapján a szülők több mint 80 százaléka is egyetért.

Nőtt a magyar emberek elkötelezettsége az Európai Unió iránt, a brüsszeli intézmények némelyikével szemben azonban erős a bizalmatlanság honfitársaink körében – közli a Magyar Idők az idei Parlaméter-felmérésre hivatkozva, amelyet a 28 tagállam csaknem 28 ezer állampolgárának bevonásával végeztek. A hazai megkérdezettek főleg az illegális migráció és a terrorizmus ellen várnak uniós védelmet, a leginkább pedig az EU-tagság gazdasági előnyeit élvezik.

Akár 3-5 éven belül reális opció lehet kínai, vietnami, indonéz és pakisztáni vendégmunkások szerződtetése, hogy megoldják a magyarországi építőipari cégek munkaerőhiányát – mondta az egyik ismert építőipari társaság elnök-vezérigazgatója a Világgazdaságnak. Hozzátette: már 20-30 ezer ember hiányzik az építőiparból, egyebek mellett azért, mert hiába emelkedtek a kivitelezési díjak, rossz a bérszerkezet.

A Portfolio-n arról olvashatnak, hogy amellett, hogy szeptemberben ismét átlépte a 6000 milliárd forintos határt a magyar befektetési alapokban kezelt vagyon, az ingatlanalapok és a vegyes alapok is csak egy ugrásra vannak attól, hogy a kötvény- és az abszolút hozamú alapok után belépjenek az 1000 milliárdos klubba.

A napi.hu arról ír, hogy a portál által nemrég rendezett hr-konferencián milyen lehetőségek vetődtek fel a munkaerőhiány enyhítésére. Az egyik ilyen, Magyarországon látszólag mellőzött eszköz a külföldi vendégmunkások foglalkoztatása, amely az utóbbi időben hazánkban is egyre jellemzőbb. Bővebben a témáról 9 órától, Üzleti Reggeli című műsorunkban hallhatnak.

Jelentős átalakítást tervez a kormány a szakképzési és felnőttképzési rendszerben, az előterjesztésről jövő hét kedden tárgyalnak a szociális partnerek a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának rendkívüli ülésén – tudta meg a Magyar Idők. A lap birtokába jutott tervezet szerint a szak- és felnőttképzés tartalmát a jövőben a piaci szereplők határoznák meg, jelentősen decentralizálva a rendszert.

