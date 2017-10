Vége lehet a száguldozásnak az egyik veszélyes úton

Minden akadály elhárult a VÉDA-kamerarendszer kiépítése elől a Szentendrei úton, ahol idén több baleset is történt - mondta az InfoRádióban az óbudai polgármester. Bús Balázs közölte várhatóan 2018-ban már működhet az új rendszer.

Idén márciusban a III. kerületi Szentendrei úton egy ámokfutó nagy sebességgel belerohant egy előtte álló autóba, aminek következtében az abban ülő két ember életét vesztette. A helyszín döbbenetes képet mutatott. A balesetben elhunytak egyike Janza Richárd ifjúsági világbajnok kajakozó.

A megrázó eset után Bús Balázs, a kerület polgármestere ismét a Belügyminisztériumhoz fordult, hogy a már országosan kiépített VÉDA közúti intelligens kamerarendszert bővítsék ki, és a Szentendrei útra is helyezzenek ki kamerákat.

A fejleményekről Bús Balázs most az InfoRádióban elmondta, hogy a belügyi tárca és a Budapesti Rendőr-főkapitányság is pozitívan reagált a megkeresésre. Jiválasztották a helyszínt, ahol a VÉDA-rendszert fel lehetne szerelni, ez pedig a Záhony utcai csomópont lenne.

A kamerák telepítése jelentős költségekkel jár: sávonként 22 millió forint a kiépítés,

a Szentendrei úton így 154 millió forint.

Ennek a felét a minisztérium és a BRFK, a másik felét az önkormányzat vállalja. Bús Balázs közölte, hogy a főváros megígérte, hogy részt vállal a költségekből.

"Minden akadály elhárult a kivitelezés elől. A forrást biztosítottuk, és reméljük, hogy minél hamarabb megvalósul a VÉDA-rendszer, és a Szentendrei útnak egy nagyobb szakaszán csillapítani lehet a száguldozást” - fejtette ki a polgármester, aki szerint

a következő évben már működhetnek a kamerák.

Bús Balázs hozzátette, hogy most is folyamatos a rendősi ellenőrzés a Szentendrei és a Bécsi úton is.

