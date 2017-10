Nagy változások jönnek Ferihegyen

Hónap végén ismét jön az óraátállítás, ezzel pedig kezdetét veszi a légi közlekedésben is a téli szezon. A téli menetrendben kilenc új járat van, és sok más fejlesztéssel is készült a Budapest Airport.

Télen olyan új célállomásokkal bővül a kínálat a Ryanairnek köszönhetően, mint Palermo és Valencia, heti két-két járattal. Meglévő útvonalakra is indít járatokat az ír fapados, a skóciai Edinburg városába heti kettő, Prágába heti öt alkalommal repülnek. Európán kívül az idei tél egyik slágerének ígérkezik Marokkó. Az észak-afrikai ország kultúrában gazdag nagyvárosa, Marrákes is elérhető lesz közvetlen járatokkal.

Marokkó egyik, ha nem a legjobb tengerparti üdülőhelye, Agadir is megjelenik a téli kínálatban a Wizz Air révén. A magyar hátterű diszkont légitársasággal heti két alkalommal lehet eljutni Marokkóba. A Wizz kínálata december közepén két új németországi várossal bővül: Frankfurt és Berlin naponta közlekedő járattal lesz elérhető.

A téli időszakban több légitársaság is változtat a menetrendjén is. A Távol-Keletre utazóknak nagy segítséget jelent majd az Aeroflot napi harmadik moszkvai járata; Moszkván keresztül sokkal kényelmesebb csatlakozás és nagyobb választék érhető el az orosz légitársasággal. Ugyancsak bővül a dohai átszállási lehetőségek száma, a Qatar Airways ugyanis már napi két járattal közlekedik Budapestre. Katar fővárosán keresztül pedig gyakorlatilag egész Ázsia, a csendes-óceáni térség és Ausztrália, valamint Afrika is elérhető.

