Különleges felvételek kerültek elő 1956-ról

A "Látlelet egy kórházról" szóló filmet csütörtökön mutatták be zárt körben, de előbb-utóbb a nagyközönség is megnézheti - mondta az InfoRádiónak az intézmény kommunikációs vezetője, Koós Szabolcs.

Hatvanegy évvel ezelőtt a Szent Imre kórház elődje, a Tétényi úti kórház fontos szerepet töltött be a forradalom 13 napja alatt és az azt követő hónapokban is. Amolyan hadikórházzá alakult, önkéntes orvosok, nővérek próbálták megmenteni a forradalom hőseit, akiket folyamatosan szállítottak az intézménybe.

A dokumentumfilm egy páratlanul ritka archív anyag segítségével született meg, amit a film készítői Koós Szabolcs az Egyesült Államokban leltek fel. Ezeket felhasználva megkeresték az akkori önkénteseket, középiskolás iparművészetis vagy képzőművészetis diákokat.

"Az 1956-os forradalom napjaiban készült felvételekről tudomásunk sem volt eddig" - mondta az intézmény kommunikációs vezetője az InfoRádiónak. A felvételek rossz minősége miatt szükség volt utómunkára, és végül ezeket beledolgozták a most bemutatott dokumentumfilmbe.

Sokat kockáztattak, akik akkor önkéntesként a Tétényiben dolgoztak.

"A film egyik szereplője egy nővér, aki még él, és a sors fintora, hogy nemrégiben betegként került vissza a kórházba, ahol annak idején dolgozott. Elmondta, hogy a forradalom leverése után beszélni sem mert a történtekről, a 20 éves osztálytalálkozóján mondta el a többieknek, hogy önkéntesként helyt állt a kórházban."

Koós Szabolcs arról is beszélt, hogy az érintettek emlékét emléktábla is őrzi a kórházban. "Hagyománnyá vált, hogy évről évre koszorúzási ünnepséggel emlékezünk meg a forradalom mártírjairól. Így történt ez idén is, de most megjelentek a film szereplői is és más ötvenhatos hősök. Fontosnak tartom, hogy a film készítőit Dr. Bedros J. Róbert főigazgató egy emlékéremmel jutalmazta, elismerve, hogy felkutatták és feldolgozták a kórház történelmének e fontos részét" - mondta a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház kommunikációs vezetője.

A nyilvánosság egyelőre nem láthatja a felvételeket adminisztrációs és jogi akadályok miatt, de remélik, hogy ezek hamarosan elhárulnak.

Kapcsolódó hanganyagok Különleges dokumentumfilm a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elődjének 1956-os szerepéről Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!