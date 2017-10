Lefoglalhatják az autót, ha a vevő nem elég körültekintő

Így kiderülhet, terheli-e az adott vagyontárgyat zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog. Ha a vevő a vásárlás előtt ezt elmulasztja, akár le is foglalhatják, majd elárverezhetik a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat, ami ellen később már semmit sem tehet.

A nyilvántartás sok százezer ingósággal kapcsolatban tartalmazza azt, hogy azon fennáll-e valakinek zálogjoga, érinti-e lízing, tulajdonjog-fenntartással történő eladás vagy faktorálás – hívta fel a figyelmet a kamara.

A HBNY-be kötelező regisztrálni a lízingelt vagy elzálogosított ingóságot, illetve azokat a vagyontárgyakat, melyen az eladónak tulajdonjoga marad fenn. Ilyen például egy részletre vásárolt gépjármű is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ezekben az esetekben az eladónak és a vevőnek is be kell regisztrálnia a rendszerbe, illetve a jogosultnak nyilatkozatot is kell tennie. Mivel a jogügylet feltétele, hogy az ingóság bekerüljön a nyilvántartásba, addig a vásárló nem fogja megkapni a kívánt vagyontárgyat, míg be nem regisztrált a rendszerbe. E regisztráció kizárólag közjegyzőnél tehető meg.

A HBNY használatának az ingóságok vásárlása estén ugyanolyan automatizmussá kellene válnia az emberek és cégek körében, mint egy ingatlan vásárlásánál a tulajdoni lap lekérésének – véli Tóth Ádám, a MOKK elnöke. A nyilvántartásba való betekintés ráadásul nem kerül semmibe, az bárki számára az interneten, ingyenesen elérhető, az adatok néhány perc alatt lekérhetők. Ezzel havonta 25-26 ezer ember él is, ennyi keresést végeznek a MOKK rendszerén keresztül.

