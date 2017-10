A Kúria kimondta, hogy ki kell adni a tao-pénzekkel kapcsolatos adatokat - a nap hírei

Nyilvánosak a tao-pénzek, az erre vonatkozó adatokat ki kell adni - mondta ki a Kúria. Az ítélet abban a perben született, amelyet a Transparency International indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium ellen. Az indoklás szerint az alaptörvény is kimondta: a közpénzek felhasználásának átláthatóságához kiemelkedő közérdek fűződik.

A római-parti védműtől független, külön projekt lesz az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak árvízvédelme. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján először a patakok árvízvédelmi fejlesztése valósul meg, utána épül meg a védmű, majd ha meghatározták annak pontos helyét.

Tovább korlátozza a szmogriadó idején használható gépjárművek körét a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés. Jövő októbertől a riasztási fokozat elrendelése esetén nem közlekedhetnek a 7-es és a 8-as környezetvédelmi osztályú - Euro 3-as dízelüzemű - gépjárművek, és a robogók sem.

Miniszterelnöki megbízott irányítja a jövőben a dél-budai centrumkórház építését. A feladattal Bedros Róbertet, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatóját bízták meg.

Az idei 15 százalékhoz hasonló mértékű béremelést szeretne jövőre is a BKV két legnagyobb érdekképviselete. Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége elnöke azt mondta, hogy differenciált béremelést szeretnének.

Napokon belül megkezdődnek a jövő évi béremelés mértékéről szóló tárgyalások a kereskedelmi áruházaknál. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke elmondta: a Tescónál, a Sparnál és a Penny Marketnél is tárgyalóasztalhoz ülnek a felek. Sáling József hozzátette: a nagyáruházak közül most a Metrónál a legélesebb a helyzet.

Adókedvezményt is igényelhetnek a jövőben a vállalkozások a közép-magyarországi régióban megvalósított fejlesztéseiknél egy új törvényjavaslat alapján. A nemzetgazdasági miniszter közölte: a lehetőséggel azok a nagyvállalkozások élhetnek, amelyek új termékeket, illetve eljárásokat fejlesztenek, és ehhez meghatározott mértékben növelik a foglalkoztatottak számát vagy a bérköltségek összegét.

Kiemelt célnak nevezte a külgazdasági és külügyminiszter, hogy az ország ne csak termelési, hanem Közép-Európa legvonzóbb kutatás-fejlesztési központja lehessen. Szijjártó Péter Budapesten, a Itron új kiválósági központjának megnyitóján azt mondta: ehhez új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot.

Elutasította a földhaszonbérleti díjak módosításával összefüggő indítványokat az Alkotmánybíróság. A testület nem fogadta el a hozzá forduló bírók érvelését, hogy a rendelkezéseket kétharmados többséggel kellett volna az országgyűlésnek elfogadnia.

A katalán elnök nem szólal föl a spanyol parlament felsőházának holnapi (csüt) ülésén, rendkívüli ülést tart viszont a katalán parlament. A spanyol szenátus pénteken szavaz arról, hogy feloszlatják katalán kormányt, és előrehozott tartományi választásokat tartanak Katalóniában.

Hét év után először járt német államfő az orosz fővárosban. Moszkvának és Berlinnek közösen kell meghaladnia a kétoldalú viszonyban az elmúlt években bekövetkezett elidegenedést - jelentette ki a német államfő, amikor szerdán fogadta őt Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Öt nagy légitársaság is fokozza biztonsági óvintézkedéseit holnaptó (csüt) az Egyesült Államokba tartó járatain az amerikai hatóságok kérésére. Az Air France, a Lufthansa, a Cathay Pacific, az EgyptAir, és az Emirates kikérdezi utasait, mielőtt fölengedik őket a gépre. Az intézkedések naponta mintegy 325 ezer utast érintenek.

Minden idők legnagyobb szolidaritási támogatását, 1,2 milliárd eurót kap Olaszország a földrengés okozta károk enyhítésére az uniótól. A regionális politikáért felelős uniós biztos azt mondta, tanulmányozzák, hogy miként segíthetnék hatékonyabban a tagállamokat az egyre gyakoribbá váló természeti katasztrófák kezelésében.

Lengyelország mintegy 8 millió euró támogatást kér az augusztusi viharkárok felszámolására az uniós Szolidaritási Alaptól. Augusztus közepén a vihar hat emberéletet követelt, csaknem 5 ezer épület megrongálódott és 38 ezer hektár erdőt tarolt le Lengyelországban.

Bulgáriában többen meghaltak az ország keleti részét sújtó esőzésekben és áradásokban. A bolgár kormány rendkívüli állapotot hirdetett Burgasz megye nagy részén, helyi lakosok ezrei kényszerültek otthonaikat elhagyására.

Meghalt Fats Domino. A rhythm and blues egyik legnagyobb egyénisége, a rock and roll egyik úttörője, 89 éves volt. Fats Domino legnagyobb sikerei között tartják számon a Blueberry Hill, a Walkin To New Orleans, vagy a Blue Monday című örökzöldeket.

A világörökség részének nyilváníttatnák francia, olasz és svájci szakemberek a három ország határán fekvő Mont Blanc-t. A hegység legmagasabb csúcsa 4808 méterrel Nyugat-Európa legmagasabb pontja.

