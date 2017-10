Így készül a posta a karácsonyi őrületre

Minden évben jellemző, hogy a karácsony előtti hetekben megduplázódik a napi átlagos csomagforgalom – mondta az InfoRádiónak Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője. Idén a küldemények száma elérheti a 20 milliót, ehhez még hozzáadódik a több millió külföldön regisztrált. Mindezeken kívül az e-kereskedelemben gyakran adnak fel olyan csomagot, mely levélként érkezik, ezek száma akár 10 millió is lehet – tette hozzá a szóvivő.

Külföldről a legtöbb küldemény Kínából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezik, Európában legtöbben Hollandiából rendelnek csomagot, ezt követi Szingapúr, Németország és Szlovákia.

A Magyar Posta a logisztikai kapacitásának bővítésével, munkavállalói létszámnöveléssel készül elsősorban a karácsonyi hajrára – tájékoztatott a szervezet szóvivője. Ezen kívül tizenkét nagyvárosban ideiglenes csomagátvevő helyeket létesítenek, illetve előrejelzéseket kérnek a hazai webáruházaktól a csomagok mennyiségére és méretére vonatkozóan.

A külföldi rendelésekkel kapcsolatban azt javasolják, hogy a vásárló nézze meg, milyen szállítási idővel vállalja az adott termék elküldését a webáruház, ez csúcsidőben az EU-n kívülről a 6-8 hetet is elérheti. A kézbesítést az is segíti, ha a munkahelyre kért csomagok esetében a cég nevét is megadjuk – tette hozzá.

