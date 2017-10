Strand lehet a kínai piac helyén - lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy VIII. kerület polgármestere strandot szeretne építtetni a Sorsok-háza mögött. Kocsis Máté a képviselő-testület ülésén beszélt a Négy Tigris nevű egykori kínai piac hasznosításáról. A tervek között szerepel egy nagy strand kialakítása, három-négy öt medence kialakítása, egy fás, árnyas ligetes területen. A polgármester szerint a fürdőt nemcsak a kerületi lakosok, hanem az V, VI, VII, IX valamint X. kerületi családok is használhatnák.

A Magyar Idők információi szerint az Iszlám Állam terrorszervezet eredeti filmfelvételének felhasználásával készített a Magyar Nemzeti Arcvonal oktatófilmet tagjainak. A lap úgy tudja, hogy a filmet tavaly megtalálták a hatóságok, amikor rajtaütöttek az arcvonal aktív tagjain. Az oktatófilmben egyebek mellett eredeti ISIS-felvételeken mutatják be, hogyan kell tüzérségi lövedékből autók felrobbantására alkalmas pokolgépet készíteni, és miként kell azt használni.

A Napi.hu arról számol be, hogy Észak-Korea nem csupán az atomfegyverek és a rakétatechnika területén ért el világszínvonalat, hanem a biotechnológiában is nagyratörő terveket szövöget. Egyszerre oldanák meg az ország élelmezésének és energiahordozó-ellátásnak problémáját. Az észak-koreai sztálinista rezsim valószínűleg hozzálátott az algatenyésztés stratégiai gazdasági ággá fejlesztéséhez.

A Világgazdaság szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumban az év végéig elkészül az elektromobilitást szabályozó átfogó törvény tervezete, amely tartalmazza majd azt is, hogy amint áthalad az áram az e-töltőponton, jogi értelmében villamosenergia-termékből üzemanyagtermékké változik. A lap cikke szerint néhány helyen már most is kérnek pénzt az elektromos autók töltéséért.

A Magyar Idők arról, hogy az idén jól fizettek a szilváért a felvásárlók. Becslések szerint megszokott mennyiségnél jóval kevesebb szilva termet, mintegy 40-50 tonna. A tavaszi fagy és a jégverés egyaránt csökkentette a termést, de más országokban is 30-40 százalékkal kevesebb szilva termett.

A Magyar Nemzet információi szerint az európai parlamenti képviselők 2022 december közepéig végleg leszámolnának a glifozát tartalmú növényvédő szerekkel és addig is szigorítanák a használatukat. A honatyák a gyomirtó háztartási használatát azonnal betiltanák.

