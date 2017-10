Strand lehetne a józsefvárosi piac helyén

– Régi vágyam, hogy legyen a VIII. kerületnek egy strandja, amit másfél milliárd forintból, két-három éven belül meg is építenénk – mondta Kocsis Máté fideszes polgármester a józsefvárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén Erőss Gábor (Párbeszéd) kérdésére. Az ellenzéki politikus a négy éve bezárt Négy Tigris nevű egykori kínai piac hasznosításáról, illetve annak megfenekléséről érdeklődött - tudósított a Magyar Nemzet.

A több mint 20 hektáros területre 2013-ban sport- és szabadidőközpontot terveztek, de végül ebből nem lett semmi. A Józsefvárosi pályaudvar főépülete körül felépült a holokauszt áldozatainak emlékhelyéül szánt Sorsok Háza, ám az is két éve üresen áll.

"Sok jó megállapodásról és döntésről" beszélt Kocsis Máté, amikor ismertette a terveket.

A ma még kihasználatlan nagy ingatlant négyfelé osztják: egy részét az MTK kapná meg a 2019-ben Budapesten megrendezendő Európai Makkabi Játékok, más néven a „zsidó olimpia” előkészítésére. Ehhez kapcsolódva kapna egy-egy területet az éppen a fideszes polgármester elnökletével működő Magyar Kézilabda-szövetség és a Magyar Labdarúgó-szövetség is. Arról pedig már a Magyar Nemzet számolt be még a nyáron, hogy a kormány által az európai zsidó közösség Kerepesi úti központtal rendezendő multisporteseményére elkülönített 30 milliárd forintos keretből itt épülnének labdarúgó-edzőpályák.

– Ezekre már mind megvan a fedezet, csak az a baj, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó bizonyos szervezeteknél megálltak az ügyek, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) vezetői sem törik össze magukat, hogy dolgozzanak – bírálta az állami szereplőket a kormánypárti politikus. Szerinte már csak a telekmegosztást kellene megoldani, s akkor belevághatnának az újabb „grandiózus” terv megvalósításába.

A polgármester fás, árnyas, ligetes, három-négy-öt medencés strandot képzelt el, amelyet egyaránt használhatnának az V., a VI., a VII., a VIII., a IX. és a X. kerületi családok.

A Budapesti Gyógyfürdők és Hévizei Zrt. (BGYH) vezetőjével is tárgyalt Kocsis Máté, szerinte Józsefváros alatt is legalább olyan jó minőségű, akár gyógyfürdőzésre alkalmas vizek buzoghatnak, mint a városligeti Széchenyi fürdő környékén. "Nem is kellene nagyon mélyre fúrnunk, csak előbb a pénzügyi forrást is meg kell találnunk hozzá" – magyarázta a VIII. kerület polgármester.

Szőke László BGYH-vezérigazgató szerint ahhoz, hogy megbizonyosodjanak a víz minőségéről, előbb kutakat kell létesíteni, s annak költségei meghaladják a százmillió forintot. – Egyebekben a valóban 1,5-2 milliárdos beruházásból két év alatt kialakítható egy fürdő, s mind a fejlesztésben, mind az üzemeltetésben részt venne a BGYH is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!