Nem ússzuk meg az esőt

Délelőttől eső, zápor várható, de késő délután eláll, viszont a szél megerősödik és napokig fújni fog. Pénteken 15 fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet. A hétvégén is többször, több helyen fog esni az eső.

Észak felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és késő délelőttől eső, zápor is várható. A délután második felében csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél megélénkül, délután gyakran meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Késő estére 9 fokra hűl le a levegő.

A következő napok kifejezetten szeles időt hoznak. A legszelesebb a hét utolsó napja lesz.

A vasárnap érkező hidegfront miatt nagy területen lehet viharos, 90 km/h körüli széllökésekre számítani. Az időjárás átmeneti csendesedése is csak a jövő hét közepére várható. Csapadékban is lesz részünk a hétvégén: vasárnap sokfelé lehet eső, zápor, de a többi napon is várható kisebb eső, vagy néhol futó zápor. A legtöbb napsütésre a vasárnapi erős front elvonulását követően, a jövő hét első napjaiban van esély. Fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés, hazánk nagy részén hidegek, néhol fagyosak lesznek az éjszakák - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

