Több mint kétszáz új munkahely létesül a legszegényebb régióban

Nulla kibocsátással termel több iparág számára is fontos műanyagot a Mol Petrolkémia újonnan létesítendő tiszaújvárosi üzeme, amely kétszáz közvetlen és számos járulékos munkahelyet teremt. A szakmai utánpótlásról már gondoskodik a vállalat, az egyik legszegényebb régió új gyára a város fejlődéséhez is hozzájárul – közölte a Magyar Időkkel Fasimon Sándor ügyvezető igazgató.

"Újabb, nemzetközi szinten is keresett, kiváló minőségű termék gyártása kezdődik meg Borsodban, ez pedig szintén hozzájárul majd Tiszaújváros elismertségéhez a nemzetközi vegyiparban" – közölte a Magyar Időkkel Fasimon Sándor, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a csütörtökön bejelentett petrolkémiai komplexum beruházása kapcsán.

A kivitelezés, amely mintegy 200 közvetlen, hosszú távon is fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes munkahelyet teremt, tervezett időtartama 2017–2021 - tette hozzá az ügyvezető. A vállalat Tiszaújvárosban jelenleg mintegy 1600 embert foglalkoztat, nemcsak a városból, hanem a környező településekről is sokan dolgoznak a létesítményben.

A Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 280 milliárd forintból felépülő tiszaújvárosi petrolkémiai komplexumához a magyar kormány 11,7 milliárd forint támogatást biztosít egyedi kormánydöntés alapján. Szijjártó Péter külügyminiszter jelezte, a vállalat az üzembe helyezést követően társasági adókedvezményeket is igénybe vehet.

A beruházás az építési fázisban több ezer indirekt munkahelyet is teremt - emelte ki Fasimon Sándor. Az új egység működtetéséhez szükséges állások mintegy 60 százaléka fizikai, 40 százaléka szellemi munkakör, ami megszokott aránynak számít a vegyipari üzemeknél.

Kérdés azonban, hogy az általános munkaerőhiányban hogyan lehet feltölteni az újonnan létrejövő munkahelyeket. Az ügyvezető hangsúlyozta, a Mol és a Mol Petrolkémia régóta elkötelezetten vesz részt az utánpótlás-nevelésben. A társaság dolgozói kihelyezett felnőttoktatás keretében, a vállalatnál szerezhetnek vegyésztechnikus végzettséget. Az idén 14, évente általában 10-15 munkatárs él ezzel a lehetőséggel. Többen végeznek felsőfokú tanulmányokat, továbbá speciális szakmai és készségfejlesztő képzéseken is részt lehet venni. A Mol Petrolkémia évek óta fogad középiskolás diákokat és egyetemistákat szakmai gyakorlatra. Idén szeptemberben középszintű duális képzést is indított, 2018 februárjától pedig az egyetemi duális képzés beindítását tervezi a Miskolci és a Debreceni Egyetemmel. A társaság szeretné 159 dél-borsodi 7–8. osztályos tanulóval is megismerteti a vegyipar jelentőségét egy vetélkedő keretében.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a beruházás ipartörténeti jelentőségű, hiszen a tíz legalacsonyabb jövedelmű európai régió egyikében valósul meg és csökkenti az országon belüli gazdasági egyenlőtlenségeket. Hozzátette, hogy az új üzem környezetbarát módon, nulla kibocsátással állítja elő az európai polioltermelés 15 százalékát. A termékeket az építő-, az autó-, a csomagoló- és a bútoripar hasznosítja, termelése pedig évente hetvenmilliárd forinttal gyarapíthatja a magyar GDP-t.

