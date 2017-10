Erre figyeljen, ha gyertyát gyújt!

Mindenszentek idején, november első napjaiban gyakoriak a temető-, illetve azok a lakástüzek, amelyeket kegyeleti gyertya okoz, ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője felhívta a figyelmet, hogy a temetőben a gyertyákat mécsestartóban gyújtsuk meg, távozás előtt aztán oltsuk is el.

„A száraz avar ilyenkor nagyon könnyen meggyulladhat.”

Otthoni gyertyagyújtás előtt minden gyúlékony anyagot távolítsunk el a közelből – mondta Mukics Dániel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a már itthon is divatos töklámpásra is figyeljünk oda, mert meggyulladva balesetet okozhat.

„A bajhoz elég egy magára hagyott vagy a függönyt meggyújtó gyertya.”

