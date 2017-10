Balog: a Lungo Drom mindig szót emelt a magyarországi cigányságért

Balog Zoltán szombaton Szolnokon, a 27 éve alakult Lungo Drom kongresszusán felszólalva kijelentette: Magyarország csak akkor léphet igazán előre, ha minden polgára - köztük a cigányok is -, előre tud lépni.

A mintegy 2000 résztvevő előtt kijelentette: az Emmi a felzárkózásért felelős államtitkársággal partnere lesz a Lungo Dromnak.

A szolnoki tiszaligeti Városi Sportcsarnokban tartott rendezvényen együttműködési nyilatkozatot írt alá a minisztérium nevében Balog Zoltán és Farkas Flórián, a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség elnöke. A dokumentum a miniszter szerint tartalmazza a munkában, tanulásban, a kultúrában, a lakhatásban, az egészségügyi ellátásban sikeres programok folytatását.

A miniszter átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszönetét és gratulációját a szervezetnek.

Balog Zoltán hangsúlyozta: partnernek, egyenrangú félnek kell tekinteni a cigányságot, és hibás az a politika, amely tettesként vagy áldozatként tekint a romákra.

A miniszter felidézte a 2008-2009-es tatárszentgyörgyi romagyilkosság-sorozatot és azt, hogy az akkori kormány antirasszista tüntetést szervezett a Duna-parton, miközben a segítséget, a pénzt, a tanulás lehetőségét a mostani kormány vitte el Farkas Flóriánnal az áldozatok családjainak.

Kirekesztés helyett összetartozásra, politikai felelőtlenség helyett felelősségre "egymásért és saját magunkért", megosztottság helyett együttműködésre van szükség - fogalmazott.

Balog Zoltán azt mondta: Farkas Flórián az első cigány vezető Magyarországon, akivel érdemben lehet és lehetett együttműködni. Az Országos Roma Önkormányzatnak az elmúlt huszonöt évből volt négy "botránymentes" éve, amikor Farkas Flórián volt az elnök - közölte Balog Zoltán.

Elmondta: szabálytalanság esetén eljár, vizsgálatot indít, ha kell, feljelentést is tesz, mert "tiszta kézzel lehet csak részt venni" a roma politikában. Hangsúlyozta: akit viszont alaptalanul vádolnak, azt megvédik. Az eddigi eredmények között említette a Nő az esély programot, amelyben 500 roma nőnek sikerült munkát szerezni, a következő ilyen programban újabb 500-nak. Balog Zoltán szerint sokkal jobb ma a romák helyzete, mint 2010-ben volt, a problémák sokkal kisebbek. Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke az eseményen azt mondta: az együttműködési nyilatkozat a felzárkózáspolitika valamennyi területét érinti. Hozzátette: a kormány elkötelezte magát és óriási erőfeszítéseket tesz 2010 óta a hátrányos helyzetűek, különösen a hazai cigányság felzárkózása érdekében. Sikerült elérni azt is, hogy a romaügy európai üggyé váljon - mondta. Eredmény, hogy mérséklődött a mélyszegénységben élők száma, a közfoglalkoztatásnak köszönhetően több százezer cigány ember kapott munkát, minden rászoruló gyermek meleg ételt kap az iskolákban és a korai iskolaelhagyók száma is jelentősen csökkent - sorolta. Szólt arról, hogy a Lungo Drom - "Magyarország legnagyobb cigány családja" - ma is több mandátummal rendelkezik, mint az összes parlamenti ellenzéki párt együtt. A Fidesz az egyetlen párt, amely felvállalta a cigányság ügyét - mondta, hozzátéve: céljaik a cigányság és a polgári erők összefogásával valósíthatók meg. Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere azt mondta: a kormány támogatásával számos felzárkóztató programot sikerült megvalósítani a városban, például szegregált lakóhelyeket újítottak felt, kiskert programot vittek véghez, közösségi létesítményeket hoztak létre. Hangsúlyozta: integráció csak "az integráló és az integrálandó" együttműködésével valósulhat meg. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP), Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke egyebek mellett azt mondta: a magyarságnak és a cigányságnak nem csak a hazája, múltja, jövője közös, hanem a kultúrája is. A Lungo Drom és a magyar kormány összefog, hogy minden állampolgárát, minden gyermekét segíteni tudja - tette hozzá.

