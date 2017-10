Újabb riasztás: jön jégeső, tápiókahó, dörgés, villámlás, szélvihar

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig:

Hétfő késő délutánig, kora estig ismét többfelé viharossá (60-80 km/h) fokozódik az északnyugati szél. Délnyugaton és északkeleten többnyire 60 km/h alatt maradnak a legerősebb széllökések.

Hétfőn egy-egy erősebb záport jég- és hódara (tápiókahó), kis eséllyel (<10%) dörgés, villámlás kísérhet.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Marad a hűvös idő, éjjel fagyok lehetnek

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként futó záporra számíthatunk, a hegyekben hózápor sem kizárt. Éjszaka általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég.

A hajnali óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, ott napközben néhol kisebb eső is előfordulhat, másutt többnyire napos idő várható több-kevesebb gomolyfelhővel. Az északnyugati szél ma sokfelé megerősödik, több helyen viharossá is fokozódik. Éjszaka és holnap is lehetnek erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3 fok között valószínű, fagy főként délnyugaton és északkeleten valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7 és 12 fok között alakul.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!