A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek Wittenbergben és Budapesten is - a nap hírei

New Yorkban kerékpárosok közé hajtott egy kisteherautó, a támadásban a legutóbbi jelentések szerint 8-an meghaltak. Ismét megszavazta a családi házak kötelező kéményellenőrzésének megszüntetését az Országgyűlés. Kezdődik a téli hajléktalan-ellátási időszak, több mint 11 ezer férőhely áll rendelkezésre.

New Yorkban a legutóbbi jelentések szerint nyolcan meghaltak és kilencen megsebesültek, amikor egy kisteherautó hajtott egy forgalmas bicikliútra. A hatóságok terrorcselekményként kezelik a történteket. A metropolisz polgármestere, Bill de Blasio ártatlanok elleni gyáva tettnek minősítette az akciót. A sofőrt - aki két fegyvernek látszó tárggyal szállt ki az autóból – meglőtték, majd őrizetbe vették a rendőrök, állapotáról egyelőre nincs bővebb információ. A támadás Manhattan délnyugati részében történt.

A békés együttélés alapjának nevezte a toleranciát Európában a német kancellár. Angela Merkel Wittenbergben a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta: minden hívőt és vallási közösséget megilleti a vallás szabadsága és zavartalan gyakorlásának joga. A rendezvényen egyedüli külföldi felszólalóként Áder János köztársasági elnök arról beszélt: a világon elsőként az Erdélyi Fejedelemségben ismerték el a vallások szabadságát és egyenjogúságát.

Budapesten a reformáció kezdetének évfordulójára rendezett központi ünnepségen a miniszterelnök arról beszélt: Magyarországnak a keresztény értékeket követni igyekvő kormányzásra van szüksége. Orbán Viktor kormánya kötelességének nevezte az emberi méltóság, a család, a nemzet és a hitbéli közösségek megvédését. Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere arról beszélt, hogy a 21. században is szükség lesz a reformációtól kapott erőre.

Megszűnik a családi házak kötelező kéményellenőrzése, miután az Országgyűlés ismét megszavazta a sokat bírált módosítást. Azért kellett újra szavazni, mert az államfő megfontolásra visszaküldte a jogszabályt, arra hivatkozva: jelentősen növekedhet az életveszélyes helyzetek száma, ha a tulajdonosokra bízzák, kihívják-e a kéményseprőt. Így foglalt állást az ombudsman is, és tiltakoztak a módosítás ellen a kéményseprők is. A változtatás értelmében a családi házak kéményellenőrzését januártól a tulajdonosok megrendelésére, de továbbra is ingyenesen végzik.

Meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot a parlament. Eszerint magánszemélyek esetében november 15-től április 30-ig tart a tilalom. A változtatás célja a javaslat indoklása szerint, hogy a lakásukat elveszítő adósoknak több ideje legyen a lakhatás biztosítására. A rendelkezést a hatálybalépése napján folyamatban lévő azon végrehajtási eljárásoknál is alkalmazni kell, amelyeknél a lakóingatlant még nem ürítették ki.

November elsején, szerdán kezdődik a téli hajléktalan-ellátási időszak. Még ebben a hónapban összesen 11 ezer 100-ra bővül a férőhelyek száma. A szociális ügyekért is felelős államtitkár az InfoRádiónak elmondta: a krízisidőszak végéig, jövő tavaszig az eddiginél másfélezerrel több férőhely áll rendelkezésre az országban. Czibere Károly hozzátette: az idén vezetik be a vörös kód intézményét: ha extrém hideg esetén kiadják a riasztást, akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalanok számára.

Már a 300 millió forintot is meghaladta az a kár, amelyet a vasárnapi vihar okozott a biztosítók becslése szerint. A társaságok több mint 3200 kárbejelentést fogadtak. A Magyar Biztosítók Szövetsége arra számít, hogy a kárérték még növekszik, mert a rendkívül erős széllökések a Balaton térségét is érintették, az üdülők tulajdonosai pedig sokszor csak késve szembesülnek a kialakult helyzettel.

Amerikai cégben vásárolt kisebbségi tulajdonrészt a Richter Gedeon Nyrt. A gyógyszeripari vállalat egyúttal az Egyesült Államok és Kanada kivételével, a világ valamennyi piacára vonatkozó kizárólagos értékesítési jogot szerzett az amerikai vállalat egyik nőgyógyászatban alkalmazott orvostechnikai eszközére. A Richter 5 millió dollárért szerezte meg a kisebbségi részesedést.

A spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette Katalónia függetlenségi deklarációját, amelyet a katalán parlament múlt hét pénteken szavazott meg. Közben Carles Puigdemont leváltott katalán elnök arról beszélt, hogy a katalóniai helyzet rendezése érdekében párbeszédre és erőszakmentes megoldásra van szükség. Hangsúlyozta, hogy nem kér politikai menedéket Belgiumban. A katalán elnök és a feloszlatott katalán parlament elnökségi tagjai is megkapták az első bírósági idézéseket. A spanyol állami főügyész lázadás, zendülés, hűtlen kezelés miatt kezdeményezett büntetőeljárást ellenük.

Csehországban hivatalosan kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babist, a választáson győztes ANO mozgalom elnökét Milos Zeman államfő. Ez az első, informális lépés ahhoz, hogy a választásokon győztes politikai erő elnökét az államfő kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

