Sikeresebb lehet a mesterséges megtermékenyítés

A mesterséges megtermékenyítésnél ma már csupán egyetlen embriót ültetnek be az anya méhébe. De melyik legyen az az egy? Ezt vizsgálják magyar tudósok, akik Európában már szabadalmaztatták is eljárásukat. A Magyar Tudomány Ünnepének nyitóelőadását tartó Kovács L. Gábor professzor az InfoRádió Szigma - A holnap világa című magazinműsorában részleteket is elárult.