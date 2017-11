Hat és fél éve nem történt ilyen a Fidesszel

Medián október 20-a és 24-e között készített, országos reprezentatív felmérése szerint a kormánypárt támogatottsága a szavazókorú népességben egyetlen hónap alatt 4 százalékpontot nőtt, és 2011 januárja óta először éri el a 40 százalékot. Szeptemberhez viszonyítva a Fideszen kívül egyedül a DK ért el érdemi javulást: Gyurcsány Ferenc pártját jelenleg a népesség 5 százaléka választaná - írta a hvg.hu.

Bár a szavazóközönség megosztott abban a kérdésben, hogy mi lenne jobb a választások után (45 százalék kormányváltást szeretne, 44 százalék viszont azt, ha maradna a mostani kormány), tíz válaszadóból hatan úgy gondolják, hogy 2018-ban is a Fidesz fog győzni. A politikusok népszerűségében is nagyjából a korábbihoz hasonló tendencia rajzolódik ki: a kormánypárti politikusok általában jobban állnak, mint az ellenzékiek. Az utóbbiak közül azonban Szél Bernadett (LMP) és Karácsony Gergely (PM) ezúttal is bekerült a tíz legkedveltebb politikus közé.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!