Nem fenyegeti terrorveszély New Yorkot - a nap hírei

A magyar hatóságoknak nincs tudomása arról, hogy magyar érintettje lenne a New York-i gázolásos támadásnak. A vízumlottó-program beszüntetését kezdeményezi az amerikai elnök.

Az amerikai hatóságok szerint nem fenyegeti terrorveszély New Yorkot - közölte a keddi gázolásos merénylettel összefüggésben metropolisz polgármestere. Bill De Blasio hangsúlyozta: az amerikaiak nem hagyják, hogy a terroristák győzzenek, és hogy embereket vallási alapon különböztessenek meg, A merénylő Szajfulló Szajfov kedd délután egy manhattani kerékpárúton egy kisteherautóval nyolc embert gázolt halálra. A 11 sebesült közül négy állapota válságos. A férfi 6 éve érkezett az Egyesült Államokba Üzbegisztánból, és azután radikalizálódott az Iszlám Állam propagandájának hatására.

A magyar hatóságoknak nincs tudomása arról, hogy magyar érintettje lenne a New York-i gázolásos merényletnek - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az M1-nek nyilatkozva kijelentette: a támadás világosan mutatja, hogy a terrorfenyegetettség globális jelenség. Hangsúlyozta: Magyarország az Egyesült Államok szövetségese a terrorellenes küzdelemben is, és két éve bekapcsolódott az Iszlám Állam elleni harcba.

A New York-i gázolásos merénylet miatt a vízumlottó-program beszüntetéséről kezd azonnali egyeztetéseket az amerikai elnök a kongresszussal. Donald Trump hangsúlyozta: az eddigi rendszer helyett érdemek szerinti bevándorlási programot akar. Az elnök a vízumlottó-program káros hatásának tartja, hogy az így érkezők több embert hívnak maguk után.

Gázolásos közlekedési baleset okozott pánikot Londonban. A brit fővárosban egy taxi a járdára felhajtva ütött el két gyalogost a Covent Gardennél. A járókelők futásnak eredtek, mivel azt hitték, terrorista vezeti a kocsit. A sérültek ellátásában a taxi vezetője is segített a mentőknek. A sofőrt a rendőrök őrizetbe vették.

Az ukrán katonai főügyész szerint az orosz titkosszolgálatok 1600 ukrán rendfenntartó és magas rangú állami tisztségviselő ellen terveztek merényletet. Anatolij Matiosz elmondta: a Donyec-medencei felderítés parancsnokának júniusi megölése előtt ismeretlenek fel akarták robbantani az ukrán országos rendőrkapitány-helyettes autóját. Az utóbbi időben rendkívüli mértékben megszaporodtak a politikusok és a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban ukrán oldalon részt vevők elleni merényletek, amelyek megrendelésével Kijev Moszkvát gyanúsítja.

A politikai kockázatok miatt gyors ütemben romlik az üzleti klíma Katalóniában - közölte a Moody's. A hitelminősítő megerősítette ugyan a Katalóniára külön érvényben tartott adósbesorolást, de a leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást tart érvényben. A Moody's szerint az instabillá vált politikai környezetnek negatív hatása lesz a katalán gazdaságra, főleg a külföldi befektetői hangulatra és a turizmusra.

Az Egyesült Államokban az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank szerepét betöltő Fed. Az irányadó ráta a június óta érvényes 1,25 százalék maradt. A Fed ugyanakkor jelezte, hogy a gazdaság kedvező helyzete miatt az év végéig kamatot emelhet.

November 1-jétől minden magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles használni az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret, amely több - a betegeket is érintő - újdonsággal szolgál. A kórházak, gyógyszertárak, szakrendelők folyamatosan csatlakoztak az új rendszerhez, amelynek célja összehangolni az intézmények működését. Azt is biztosítja, hogy a lakosság idén év végétől a betegadataihoz kellő biztonsággal hozzáférhessen. A rendszer egyik eleme az e-recept.

Fődíjat nyert egy indonéziai filmfesztiválon az Álom hava című magyar film. A magyar-szerb koprodukcióban készült alkotást a Szellem, Vallás és Képzelet nevet viselő seregszemle zsűrije választotta a legjobbnak. A magyar támogatással megvalósult történelmi filmet a vajdasági Bicskei Zoltán írta és rendezte.

Az elmúlt években megszokottakhoz képest is kiemelkedően sokan látogatottak ki a fővárosi temetőkbe Mindenszentek napján - számolt be az InfoRádiónak Harsányi Andrea, a Budapesti Temetkezési Intézet szolgáltatási osztályvezetője. A következő napokban is meghosszabbított nyitvatartással várják a temetőkbe érkezőket, és szorosan együttműködnek a rendvédelmi szolgálatokkal.

