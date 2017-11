Szobrot kaphat Torgyán József

Szobrot kapna Torgyán József, nemrég elhunyt kisgazda politikus a Somogy megyei Csokonyavisontán. Torgyánné Cseh Mária szerint azonban az is lehetséges, hogy Budapesten állítanak fel a Torgyán-mellszobrot.

A Somogy megyében található Csokonyavisontán állítanának szobrot a 2017 januárjában elhunyt politikusnak, Torgyán Józsefnek - írta az Index. A szoborral kapcsolatban azonban nem egységesek a vélemények. Torgyánné Cseh Mária szerint ugyanis a szobrot Budapesten, a tervek szerint a Földművelésügyi Minisztérium mellett állítják majd fel. Az özvegy úgy tudja, hogy a szoborra a férje nevét viselő alapítvány gyűjt, és ha összegyűlik a megfelelő összeg, egy mellszobrot fognak készíteni Torgyán Józsefről - írta az agrarszektor.hu.

Csokonyavisonta ad helyet a Nagyatádi Szabó István emlékmúzeumnak is, ahol most Torgyán József is emlékszobát kapott. Nagyatádi Szabó István, aki a kisgazdapártot megalapította, Csokonyavisontán született.

