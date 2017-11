Elfogatóparancs a volt katalán elnök ellen - a nap hírei

Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot a Brüsszelben tartózkodó Carles Puigdemont leváltott katalán elnök ellen - jelentette be a belga állami adóban a politikus ügyvédje. Előzőleg nyolc volt katalán kormánytagot helyezett előzetes letartóztatásba a spanyol központi büntetőbíróság. A függetlenségpárti katalán politikusok ellen lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás. A feloszlatott katalán parlament elnökségi tagjainak meghallgatását a spanyol legfelsőbb bíróság a védelem kérésére egy héttel elnapolta.

Segít a kormány a Franciaországban lebontandó kereszt Magyarországra szállításában - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: a kabinet állja a felmerülő költségeket és vállalja az adminisztrációs terheket azért, hogy Magyarországra kerülhessen Ploermelből a II. János Pál pápa szobráról eltávolításra ítélt kereszt, amelyet a budaörsi Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola fogadna be. A tárcavezető elmondta: a bretagne-i kisváros önkormányzata egyelőre nem reagált a magyar megkeresésre.

Jövő hétfőn zárják le a 3-as metróvonal Újpest-központ és Lehel tér közötti szakaszát a felújítás miatt - közölte a főpolgármester. Tarlós István a projektindító rendezvényen elmondta: a hat északi állomás rekonstrukciója várhatóan egy évig tart. Hozzátette: megkezdődik a teljes alagút korszerűsítése is, amely a tervek szerint 2020 végén zárul. A fővárosi MSZP azt követeli, hogy a jelenlegi ár harmadával csökkenjen a budapesti tömegközlekedési bérletek ára, ha a metrót pótló buszok csak az utasok kétharmadát tudják elvinni.

Megtagadta az újabb paksi reaktorblokkok építéséről tervezett népszavazás kérdéseinek hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság. A referendumot Ungár Péter, az LMP országos elnökségi tagja kezdeményezte. Az NVB arra hivatkozva utasította el a hitelesítést, hogy azok tiltott tárgykörbe, a bővítésről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásába ütköznek, illetve a kérdések megtévesztőek.

Drágul a tojás Európában és Magyarországon - közölte a Baromfi Termék Tanács. A szakmai szervezet tájékoztatása szerint az árváltozásokat az okozza, hogy az év eleji madárinfluenza-járvány, illetve a közelmúltbeli rovarirtószeres szennyezési ügy miatt Európa-szerte sok tyúkot kellett levágni, ezért csökkent a termelés. A budapesti Nagybani Piac adatai alapján a megbízható termelésből származó, jó minőségű magyar étkezési tojás ára megközelíti, illetve meg is haladja a darabonkénti 40 forintot.

Elindult az év végi kötelező felelősség-biztosítási kampány, a biztosítók közzétették díjaikat. A több mint egymillió autóst érintő kampányban 8 és 30 százalék közötti drágulás várható. Ezzel várhatóan folytatódik az elmúlt évek díjemelkedési tendenciája, de a korábbi évekkel ellentétben - idén az autósok egy része már elkerülheti a tervezett díjemelést, ha él a biztosítóváltás lehetőségével.

Országos elektromos töltőállomás-hálózatot épít ki a Nemzeti Közműszolgáltató. A cég stratégiai célja, hogy a hazai e-mobilitás meghatározó szereplőjévé váljon. Kóbor György elnök-vezérigazgató közölte: a társaság a települési önkormányzatokkal együttműködésben az év végéig jelentős számú e-töltőt szeretne telepíteni, így hamarosan az egész országot lefedő hálózat jöhet létre.

Ismét drágulnak az üzemanyagok. A Mol szombaton 4-4 forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Az autósok a benzint 355, a dízelt 366 forintos átlagáron tankolhatják majd. A héten ez már a második drágulás: a legnagyobb magyarországi forgalmazó szerdán szintén 4-4 forinttal emelte az üzemanyagárakat.

A háborúk ellen emelte fel szavát halottak napi miséjében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő az olaszországi Nettuno második világháborús amerikai katonai temetőjében mutatott be szertartást. Ferenc pápa úgy fogalmazott: az emberiség nem tanult a múlt tragédiáiból, a világ ma is háborúban áll, és újabb, még nagyobb háborúra készül.

Továbbra is a kétállami megoldást támogatja London az izraeli-palesztin konfliktus tartós rendezésére - mondta a brit miniszterelnök. Theresa May, miután az izraeli kormányfőt fogadta, azt is hangsúlyozta: aggasztja az izraeli telepes-politika. Benjamin Netanjahu a Balfour-nyilatkozat 100. évfordulója alkalmából látogatott a brit fővárosba. Ciszjordániában több ezer palesztin tüntetett a zsidó állam létrehozását támogató dokumentum elfogadásának 100. évfordulója alkalmából.

Az Egyesült Államokban Jerome Powell jegybanki kormányzót jelöli az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökének Donald Trump amerikai elnök. A 64 éves Jerome Powell az előző amerikai elnök, a demokrata párti Barack Obama által kinevezett Janet Yellent váltja a poszton. Ha Jerome Powell kinevezését - meghallgatása után - a szenátus is jóváhagyja, akkor 1987 óta először lesz a Fed-nek nem közgazdász vezetője.

