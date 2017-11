Próbálja ki, milyen az élet alkohol nélkül!

Száraz November – harminc nap alkohol nélkül.

A kezdeményezés azoknak szól, akik nem alkoholisták vagy nagyivók, de akár naponta a jelentéktelennél nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztanak el. Egyébként heti egy liter bor vagy három liter sör fölötti mennyiség elfogyasztásának már az egészségügyi kockázatai lehetnek – figyelmeztetnek szakemberek.

Az alkoholbetegen ez a kezdeményezés nem segít, azoknak lehet hasznos, akik azt veszik észre, hogy az utóbbi időben egyre többször nyúlnak a pohár után.

Probléma lehet, ha valaki már az elején feladja vagy már a gondolatától is irtózik, hogy egy hónapra lemondjon teljesen az alkoholfogyasztásról. Akik kipróbálták, rendszerint arról számolnak be, hogy több az energiájuk, kevésbé fáradékonyak és némi túlsúlytól is megszabadultak. A fő cél azonban a kontrollált és tudatos alkoholfogyasztás, hogy az ember maga döntse el, mikor iszik egy kevés szeszes italt.

Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője korábban az InfoRádióban többször is beszélt arról, hogy az alkoholfogyasztás sokkal súlyosabb probléma, mint ahogy az a köztudatban szerepel.

„Magyarországon nagyon sok az alkoholista. Komoly az alkohol okozta halálozás, a májcirózis, a daganatos betegségek – Európa élvonalában vagyunk. Ha ma találnák fel az alkoholt, a világ legféltettebb titkának kellene lennie, mert az elmúlt évszázadokban, évezredekben ez okozta a legtöbb problémát az emberiség életében.”

Az egyhavi teljes alkoholmegvonás ötlete Nagy-Britanniából származik, ott azonban nem novemberben, hanem az egy nappal hosszabb januárban vagy októberben tartják azok, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez.

