Európai színvonalú központ létesül Szilvásváradon

A Kincsem nemzeti lovasprogram legnagyobb vidéki beruházásaként Észak-Magyarország régiójának komplex, európai színvonalú lovas központja épül három ütemben, 6,8 milliárd forintból. A szilvásváradi Lipicai lovas központ közel tíz hektáron valósul meg, és a meglévő kulturális és lovas értékekre, az infrastruktúrára, a Bükk hegység egyedülálló természeti szépségeire, a vidék messze híres gasztronómiájára, illetve az évszázados hagyományokkal rendelkező védett, történelmi lófajta hagyományaira építkezik - írja a Magyar Idők.

Tavaly ősszel, a beruházás első ütemében elkészült a központ fedeles lovardája, amelyet novemberben adtak át. A közel 1,9 milliárd forintért felújított, nemzetközi színvonalú lovarda ezután közvetlenül két lovas szakágban – díjugratás és fogathajtás – is országos versenynek adott otthont. Ezzel párhuzamosan már tavaly megkezdődtek és azóta is zajlanak a projekt további két ütemének munkálatai. 2018 elejére megújul a lovaspálya és annak környezete is. A beruházásban korszerű, négy évszakos pálya épül 6500 fős nézőtérrel, amelyből kétezer fő részére fedett lelátó is rendelkezésre áll majd. Ezekhez igényes, a nemzetközi versenyek rendezéséhez kötelezően előírt melegítőpálya és kiszolgálólétesítmények is csatlakoznak. A komplexum jövőre készül el - írja a Magyar Idők.

