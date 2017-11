Felbolydul Budapest élete - indul a nagy metrófelújítás

Szombaton elkezdődik a következő évek legnagyobb fővárosi közlekedési beruházása, a 3-as metróvonal teljes felújítása.

A szerelvények helyett a következő egy évben munkanapokon 20.30-ig a Lehel tér és Újpest-központ között, esténként és szombat-vasárnap pedig a teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek.

Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti utazásra a BKK elsősorban a metrópótló autóbuszokat, a metrópótlásban is résztvevő, a Lehel térig közlekedő 12M és 14M villamost, valamint a metró egyes állomásait érintő, azonban a megnövekedő forgalmú Váci utat elkerülő buszjáratok igénybevételét ajánlja. A metró, valamint a metrópótló busz vagy a metrópótló villamos közötti átszállás esetén az utasoknak nem kell új jegyet érvényesítenie. A www.bkk.hu/m3felujitas oldalon a BKK térségekre bontva nyújt utazási ajánlatokat a belváros minél gyorsabb elérésére. A pótlás első napjain a BKK munkatársai a helyszínen is segítik az arra közlekedőket az eligazodásban.

A BKK közlése szerint az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti metrószakaszon kizárólag alacsonypadlós, csuklós metrópótló buszok közlekednek, amelyek a lezárt metróállomásokat érintik. Egyes pótlóbuszokkal – az Újpesti lakótelep jobb kiszolgálása érdekében – nem Újpest-Központig, hanem egészen az Árpád Üzletházig lehet utazni. A pótlóbuszok gyorsabb haladását, előnyben részesítését a teljes vonalon forgalomtechnikai módosítások – például buszsáv – segítik majd, továbbá egyes végállomásokon és fontosabb csomópontokban esetleges torlódások vagy járatsűrítési igények esetén forgalomba állítható tartalékbuszok is várakoznak majd. A pótlóbuszok a rendelkezésére álló közúti kapacitás maximális kihasználásával a csúcsidőben rendkívül gyakran,

átlagosan 45 másodpercenként indulnak majd.

Tarlós István főpolgármester szerint ennél sűrűbben nem lehet a buszokat indítani. Forgalmukra a városi felszíni közlekedés sajátosságai is hatással lesznek, azaz menetidejük a metróéhoz képest megnövekszik.

További változások is lesznek:

A 12-es helyett hétköznap 12M jelzéssel a Lehel térig meghosszabbítva, háromkocsis szerelvényekkel közlekednek a villamosok,

a 14-es járat pedig 14M jelzéssel sűrűbben és hétvégén is nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel jár. A két járat csúcsidőben 3-4 percenként közlekedik majd.

Gyakrabban indítják a Keleti pályaudvarig közlekedő - az 1-es, a 2-es és a 4-es metróra is közvetlen átszállási lehetőséget nyújtó - 20E és a 30-as járatcsalád tagjait is.

Az Óbuda felől a belvárosba utazók számára a 34-es és a 106-os busz vonalát a Lehel térig meghosszabbították.

Rákospalota és Újpalota felől sűrűbben jár az 5-ös és a 7E busz, illetve

ajánlott a 1-es metró Mexikói úti végállomásáig közlekedő 25-ös és a 225-ös járat használata is.

Azt ajánlják, hogy a belvárost az utasok a III. kerületi Vörösvári út és Bécsi út környékéről a 19-es és a 41-es villamossal a budai fonódó villamoshálózaton közelítsék meg, míg a kerület északi feléből, illetve a Szentlélek tér vonzáskörzetéből a H5-ös (szentendrei) HÉV-vel, majd a 2-es metróval.

Autósok figyelmébe

Az M3-as metró autóbuszos pótlása érdekében jelentős forgalomtechnikai módosítások bevezetése szükséges a IV. kerületi Árpád úton, valamint a Váci út Árpád út és Lehel tér közötti szakaszán, továbbá a Lehel téren. Az Árpád úton szakaszosan, a Váci út érintett szakaszán pedig végig buszsávokat jelölnek ki mindkét irányban, a gépkocsival közlekedőknek tehát csökkentett forgalmi kapacitásra kell számítani. Ezért aki úti célja megközelítésére nem tud más útvonalat választani, annak – különösen a forgalmasabb időszakokban – tanácsos a megszokottnál korábban elindulnia.

A Váci út forgalmi kapacitásának csökkenésével várhatóan többletforgalom jelenik meg Észak-Budán a Szentendrei úton, valamint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán. Ezen útvonalakon a forgalom gördülékenyebb haladása érdekében november 6-tól áthangolják a közúti közlekedést irányító lámpákat:

A III. kerületben a Batthyány utca–Szentendrei út útvonalon a közlekedési lámpákat áthangolják, azok 90 másodperc helyett 120 másodpercenként váltanak. Ezzel az intézkedéssel 20 százalékkal több gépkocsi tud áthaladni főirányban az egyes csomópontokon. A forgalom gördülékenyebb haladását segíti, hogy Békásmegyeren a Batthyány utca–Pünkösdfürdő utca csomópontban minden munkanap reggel 6 és 9 óra között a Szentendre felől érkezők nem tudnak majd jobbra, a lakótelep hegy felőli oldala irányába kanyarodni, mert ezáltal érhető el az új lámpaprogram megfelelő hatékonysága. (A Szentendrei útba torkolló mellékirányok forgalmi áteresztőképessége nem változik, de az új lámpaprogram miatt a várakozási idő ezekből az irányokból növekedni fog.)

A kerületben a Szerencs utca és az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszának kereszteződésében a jelenlegi 100 másodperc helyett a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban 150 és 180 másodpercenként váltanak a közlekedési lámpák. Az intézkedésnek köszönhetően lényegesen növekedhet majd az M3-as autópálya bevezető szakaszán áthaladó forgalom nagysága. Az új lámpaprogram miatt a Szerencs utca forgalmi kapacitása csökken, ezért helyette a BKK a Szentmihályi út és a Széchenyi út használatát ajánlja.

A II. kerületben a Császár-Komjádi Sportuszoda mögött egyirányúsítják a Frankel Leó út forgalmát: ezen az útszakaszon a gépjárművek nem – csak a mentőautók, a villamosok, a kerékpárosok, a motorkerékpárosok és a taxik – haladhatnak a belváros felé. A korlátozás a közúthálózat forgalomáteresztő képességére érdemi hatással nincs, ugyanakkor az intézkedésnek köszönhetően a budai fonódó villamoshálózaton közlekedő villamosok nagyobb közúti torlódások esetén is gördülékenyen haladhatnak. A Margit körút felé haladó forgalom a Frankel Leó út helyett már tavasz óta az Árpád fejedelem úti autóbuszsávon is haladhat; a Margit híd irányába közlekedőknek a BKK most is ezen alternatív útvonal használatát javasolja. A Frankel Leó út most egyirányúsított szakaszán lévő intézmények az Üstökös utca felől változatlanul megközelíthetők, a Zsigmond tér irányából pedig minimális kerülővel, az Árpád fejedelem útján keresztül érhetők el.

A naponta félmillió utast szállító 3-as metróvonal felújítása több ütemben zajlik és várhatóan három évig tart. Az első, Lehel tér és Újpest-központ közötti szakasz felújítása várhatóan egy évet vesz igénybe. A középső (Lehel tér -Nagyvárad tér), illetve a déli (Nagyvárad tér - Kőbánya-Kispest) szakasz felújításának indulásáról még nem született döntés.

