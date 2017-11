Percek alatt gyilkolt a hős utcai drogkeverék

A vádirat szerint a két férfi 2014. óta ismerte egymást, és az ezt követő időben rendszeresen fogyasztottak együtt különböző kábítószereket és új pszichoaktív anyagokat, illetve ezek keverékét, amelyet legtöbbször a vádlott szerzett be és adott be magának is és a sértettnek is úgy, hogy azt injekcióval a férfi nyakába szúrta.

A két férfi 2016. szeptember 18-án egy VIII. kerületi lakásban napközben különböző kábítószereket és új pszichoaktív anyagokat használt, majd együtt elmentek a VIII. kerületi Hős utcába, ahol további szereket vásároltak.

Ezután visszamentek a fenti lakásba, ahol a vádlott egy újabb adag kábítószert készített elő, amibe a Hős utcában vásárolt kétféle új pszichoaktív anyagot is belekeverte, majd a szert befecskendezte a sértett nyakába, illetve magának is adott be belőle.

A sértett a szertől azonnal rosszul lett, majd eszmélet vesztette. A vádlott ezt látván elmenekült a lakásból, azonban rövid időn belül ő maga is rosszul lett a fogyasztott szerektől, ezért a rendőrök még a közelben megtalálták és elfogták.

A mentőket a sértett élettársa értesítette, a férfi azonban még a kiérkezésük előtt a helyszínen meghalt.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottal szemben gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

