Elgázolt nő - megszólalt a kórház

Egy főorvos, egy nővér és egy ápoló, valamint a kórház főigazgatója is az utcára sietett, miután múlt pénteken a Budai Irgalmasrendi Kórház bejárata előtt ütöttek el egy idős nőt – mondta a Zoom.hu-nak Reiter József, a kórház főigazgatója.

Vasárnap a 444.hu számolt be az esetről, egy olvasó beszámolója alapján írta meg a történetet. Richárd a kocsi vezetőjével próbált meg segíteni a nénin a gázolás után. Először a sofőr, később Richárd akart kihívni egy orvost a kórházból, de a recepción mindkettőjüknek azt tanácsolták, hívjanak inkább mentőt.

„Ott guggoltunk a néni mellett, már visszaindultam a kórházba, hogy miért a késlekedés, mire 1-2 perc múlva KICSOSZOGOTT, zsebre tett kezekkel egy középkorú nő fehér köpenyben. Sürgettem, mire megállt, visszafordult felém és közölte: »Nyugalom, nyugalom, jön az orvos, jön, itt vagyok.«- a már recepción megismert nemtörődőm hangon, nagyokat pislogva a szemüveg mögül, pedagógusi pedantériával” – idézte a 444 a szemtanút.

A kórház főigazgatója aZoom.hu-nak azt mondta, aznap Szeli Dóra belgyógyász-főorvos dolgozott az ambulancián, először ő ment ki az idős asszonyhoz, majd egy gasztroenterológus nővér és egy ápoló is a sérülthöz sietett, aztán ő maga is a helyszínre ért. A forgalmat irányította és próbálta a mentőket a megfelelő helyre terelni. A mentők rossz helyen fordultak be, és az Üstökös utcában beszorultak a dugóba, Reiter szerint ezért telt nagyjából 20 percbe, mire odaértek és átvették az idős nőt.

„Eközben kollégáim egyébként folyamatosan beszéltek a sérülthöz és arról is meggyőződtek, hogy az állapota stabil, nincs életveszélyben” - közölte Reiter József.

Az igazgató szerint ők a hatályos jogszabályok szerint jártak el,

már csak azért is, mert intézményükben nincsen traumatológia, vagyis olyan osztály, amely a súlyos sérülteket tudja ellátni. Az elütött „néni feje ugyan vérzett, de az orvosok szerint nem volt számottevő, magánál volt és a légzésfunkciója is rendben volt”, a protokoll szerint ilyenkor pedig mentőt kell hívniuk, hogy a sérültet a területileg illetékes kórházba szállítsák.

Reiter szerint más lett volna a helyzet, ha az asszony valóban életveszélyben lett volna. Abban az esetben a kórház intenzív osztályán vagy, ha olyan mértékű vérzése, a sebészeten segítettek volna rajta.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!