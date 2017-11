Téma a Hospice Alapítvány további támogatása

A parlamentben is szóba került a Magyar Hospice Alapítvány állami támogatása. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint ennek a szervezetnek is biztosítják azt a támogatást, amit a többi szolgáltatónak.

Elsőként az RTL Klub számolt be arról, hogy mivel hiába kértek támogatást korábban az egészségügyi államtitkárságtól, a Magyar Hospice Alapítvány bezárhatja az ország egyetlen felnőtt hospice házát, mivel annak működtetéséhez évi ötvenmillió forint állami támogatásra volna szükségük. A sajtóhírek nyomán többen anyagilag is támogatták a – súlyos betegségük végstádiumában levők humánus ellátását végző – szervezetet, így több millió forint gyűlt össze, majd a hétvégén az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán utasítást adott tárcájának a Hospice Alapítvány támogatására.

A parlamentben a szocialista Bangóné Borbély Ildikó vetette fel, hogy miért engedte volna a kormány, hogy bezárják az ország egyetlen felnőtteket szolgáló hospice házát.

„Hányszor kell még azt olvasnunk a hírekben, hogy néhány 10 millió forint hiányzik egy nagyon fontos szervezetnek a működéséből? Államtitkár úr, ne forduljon már többet ilyen elő” - mondta az MSZP politikusa.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában rámutatott, hogy jelenleg Magyarországon 21 intézményben van hospice ellátás, összesen mintegy 250 ágyon, emellett otthoni szakápolást is nyújtanak.

„A magyar állam természetesen a Magyar Hospice Alapítvány számára is biztosítja azt a támogatást, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből a többi szolgáltató is megkap, hiszen itt több szolgáltató van, nem egyetlen egy. Köszönjük az ő munkájukat, amit elvégeznek, és ennek a fedezeteként megkapják azt az állami támogatást, amit mindenki más is megkap” - fejtette ki, hozzátéve, hogy a tíz ágyon való ellátásra további kérésre

az egészségügyi államtitkár tesz lépéseket, hogy a hiányzó összeget miként tudja pótolni.

Az államtitkár igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy az érintettek minden intézményben megkaphatják ugyanazt az ellátást, amit eddig.

