Egészségügy: felhő és milliárdok

Centrumkórházak és fejlesztések

A jelenlegi tervek szerint 2025-ig három centrumkórházat alakítanának ki Budapesten, az észak-pesti centrumot a már most is színvonalas Honvédkórházban, a dél-pestit az Egyesített Szent István és Szent László Kórház és a Kardiológiai Intézet összevonásával, a dél-budai centrumot pedig Kelenföldön hoznák létre – erősítette meg Svébis Mihály, a Magyar Kórházszövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Emellett a három centrumkórház mellett Budapest 27 egészségügyi intézményében is jelentős fejlesztések lesznek, tehát lesznek kórházi fejlesztések, lesznek járóbeteg szakellátáson fejlesztések. Ebben az esztendőben 40 milliárd forint áll rendelkezésre egyrészt a fejlesztések elindítására, másrészt pedig gép- és műszer-beszerzésre.”

Az összeg elosztásáról Svébis Mihály elmondta: „közel 21 milliárdot lehet orvostechnikai eszközökre, CT, MR-berendezések vásárlására fordítani és maradna 18 milliárd forint, amit pedig a kórházi fejlesztések tervezésére, valamint a különböző tenderek lebonyolítására lehet költeni.”

A Magyar Kórházszövetség elnöke hangsúlyozta: nem szabad elfelejteni, hogy egy korszerű MR-készülék, vagy az onkológián használt gyorsítók félmilliárd vagy akár egy milliárd forintba is kerülhetnek, így nézve pedig nem is olyan sok ez a 40 milliárd forintos keret.

Egy új fővárosi, akkor még szuperkórháznak nevezett intézmény tervét 2015 februárjában jelentette be Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetőjeként. Ezt követően több polgármester is lobbizni kezdett, hogy kerületében építsék fel az új létesítményt, majd a kormány 2016 júliusában jelentette be, hogy négy központi kórházat tervez a fővárosban, az említett három centrumkórházat Pest északi és déli, valamint Buda déli részén, illetve egy észak-budai kórházat, amelynek megépítését az M0-ás körgyűrű érintett szakaszának befejezéséhez kötötték, így hamar kiderült, hogy erre jóval többet kell várni, mint a három másik fejlesztésre. A Kelenföldre tervezett új intézmény építési telkét idén júliusban vette meg az állam.

A felhőben minden látszik

Svébis Mihály fantasztikus dolognak tartja az Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetését, a Magyar Kórházszövetségek elnöke hozzátette, az orvosok ezentúl mindent látnak a betegről, és a betegek is hozzáférhetnek adataikhoz.

„Ha egy eszméletlen állapotban lévő, egészségügyi papírok nélküli beteget szállítanak kórházba, akiről a kórház informatikai rendszerében sincs adat, a felhőn keresztül elérhetők a kórelőzményei, a gyógyszerérzékenysége, stb. Sokkal előnyösebb helyzetben tud az orvos egy diagnózist felállítani.”

Svébis Mihály hozzátette, a kórházak a saját informatikai rendszerükön keresztül kapcsolódnak egymáshoz, ezért nagyobb fejlesztésekre sem volt szükség.

Adósságrendezésre idén is szükség lesz

A Magyar Kórházszövetségek elnöke az InfoRádiónak megerősítette, hogy a kormány 56 milliárd forintot hagyott jóvá a kórházak adósságrendezésére. Elmondta, eddig több mint 38 milliárd forintnyi adósság halmozódott fel, ezért idén is szükség lesz adósságrendezésre.

Svébis Mihály úgy látja, hogy a kórházak gazdálkodását át kell nézni, mert

a probléma rendszerszintű.

A Magyar Kórházszövetség tavaszi kongresszusán elfogadtak egy dokumentumot, amely szerint az adósságrendezések életmentőek, de a kórházi, dologi kiadások fedezésének előretervezettségére és a keretösszeg megemelésére kell törekedni.

„Sokkal nyugodtabban tudnánk tervezni és sokkal nyugodtabb légkörben folyna az egészségügyi ellátás, ha nem eleve úgy kellene terveznünk egy kórházi költségvetést, aminek bár egyensúlyinak kellene lennie, pontosan látjuk, hogy az év végére bizonyos hiányok is meg fognak jelenni.”

Svébis Mihály hozzátette, hogy strukturális változtatásokra is szükség van, mint például közös mosodai szolgáltatás. Kiemelte, a kórházak egyre több közös projektben vesznek részt.

