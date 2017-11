Átszívja a munkaerőt az építőipar

Frissen közzétett elemzésük szerint az ágazatban 2013 tavasza óta folyamatosan emelkedik az összesített alkalmazotti létszám, ami az akkori 150 ezerről mostanra 167 ezerre nőtt. Mindez már a fehéredés jele is lehet - tette hozzá az Opten szakértője, mondván, az alkalmazottak egy része minden bizonnyal korábban is az építőiparban dolgozott, csak most lett bejelentve.

Az ágazat most is jóval több embernek, legalább 285 ezer főnek ad munkát, a munkaszerződéssel foglalkoztatottakon kívül megbízási és egyéni vállalkozói szerződéssel dolgozók sokaságának - kommentálta a lapnak a számokat Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Hangsúlyozta: a munkaszerződéssel foglalkoztatottak számának növekedése kedvező tendencia, jelzi, hogy rövidülni kezdett az értelmetlenül hosszú alvállalkozói lánc, és azt is, hogy az ágazati szereplők bíznak abban, a következő két-három évben is lesz munkájuk, ezért mernek létszámot bővíteni.

