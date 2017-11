Csúcsot döntenek az életbiztosítások - lapszemle

A Magyar Idők úgy értesült, hogy várhatóan előre hozzák az ápolók, asszisztensek és mentőápolók következő, jövő novemberben esedékes béremelését. A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy a devizahitelesek egy része jól járna, ha Magyarországon is megadnák az elsétálás lehetőségét.

A Magyar Idők úgy értesült, hogy várhatóan előre hozzák az ápolók, asszisztensek és mentőápolók következő, jövő novemberben esedékes béremelését. A szakdolgozói kamara szerint azonban a fokozódó bérfeszültség megoldásához és az egészségügy más ágazatokhoz képest meglévő lemaradásának csökkentéséhez egy köztes béremelésre lenne szükség.

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy a devizahitelesek egy része jól járna, ha Magyarországon is megadnák az elsétálás lehetőségét. Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke ezt azzal indokolta, hogy a devizahitelesek fizetési kötelezettségeik emelkedtek a legnagyobb mértékben az elmúlt években, ezért emberséges lenne biztosítani az elsétálás jogát – vagyis az adósság egy részének elengedését – azok számára, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy fizetni tudják a tartozásaikat, de mégsem sikerült.

Szeptember végére csúcsot döntött az élet- és a nem életbiztosítások tartaléka is a biztosítók mérlegében, eközben a hagyományos életbiztosítások is jól teljesítettek – írja a Világgazdaság. A lap kiemeli, hogy az életbiztosítások, azon belül pedig a nyugdíjbiztosítások népszerűsége is töretlen.

A Portfolio arról közöl összeállítást, hogy már nem csak a munkaerőhiány sújtja a magyar gazdaságot. A portál kiemeli, hogy egyre inkább növekedési problémákat okoz a munkaerőhiánnyal küzdő cégek magas aránya, eközben még egy visszahúzó erő jelent meg: a kapacitáshiány, mivel a gépek és termelőeszközök nem állnak kellő számban a cégek rendelkezésére.

A Világgazdaság arról ír, hogy harmincmilliárd felé kúszhat a magyar fekete péntek. A Black Friday, azaz a fekete péntek immár négy éve Magyarországon is az online kereskedelem ünnepe, és nemcsak egyetlen nap, hanem egy több mint egyhetes szezon. A GKI felmérése szerint a tavalyi 310 milliárd forint után a webáruházak piaca idén a 364 milliárdot is elérheti. Úgy látja, a 20 százalék feletti növekedési ütem még hosszú évekig fenntartható a piacon. Ezzel összefüggésben az online vásárlók száma is nőhet: a tavalyi 2,8 millióról 3 millióra.

Franciaország elhalasztja az atomerőművek bezárását – írja a napi.hu. A francia környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy Franciaország nem tudja a lakossági energiaellátásban 2025-ig 50 százaléka csökkenteni a nukleáris energia arányát, ahogy azt az energetikai átmenetről szóló törvény előírja.

