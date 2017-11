A kormány elutasítja az erőszak minden megnyilvánulását és a hatalommal való visszaélést - a nap hírei

Orbán Viktor szerint Magyarországon aki ma dolgozni akar, kivétel nélkül tud is. Mostanra nem az a kihívás, hogy nem tudnak munkát adni, hanem az, hogy többet is kínálnak, mint ahány munkavállaló van. A miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén beszélt arról is, hogy a magyar kormány nem fogadja el azt az álláspontot, amely bevándorlókkal oldaná meg a népességfogyás problémáját.

A kormány elutasítja az erőszak minden megnyilvánulását és a hatalommal való visszaélést - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, az elmúlt napokban kirobbant zaklatási ügyekre reagálva. Lázár János kiemelte azt is, hogy november 15-től életbe lép a kilakoltatási moratórium. Az önkormányzatok számára rendelkezésre áll a szociális tűzifaprogram biztosításához szükséges keret.

Az adventi hétvégékre visszaállítaná a hármas metró közlekedését a BKV. Bolla Tibor elnök-vezérigazgató az InfoRádiónak elmondta, hogy tárgyalnak a felújítást végző vállalkozóval ennek lehetőségéről. Ha ez műszakilag megoldható és nem okoz csúszást a munkálatokban, akkor az adventi hétvégéken napközben járnának újra a metrók.

A tananyag csökkentése mellett a készségfejlesztés megerősítésére is szükség volna az új Nemzeti Alaptantervben - mondta az InfoRádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint erősíteni kell azokat a képességeket, amelyek munkavállalóként is előnyt jelentenek, ilyen például az együttműködési- és a kommunikációs készség.

Alaptörvény-ellenesnek találta, ezért megsemmisítette a közfoglalkoztatással kapcsolatos 2011-es törvény több rendelkezését az Alkotmánybíróság. Ez alapján egyebek mellett nem lehet kizárni a közmunkából azt, aki nem tartja rendben az udvarát. Az ügyben Székely László ombudsman fordult a testülethez.

Októberben 2,2 százalékos volt az éves infláció. Az előző hónaphoz viszonyítva a fogyasztói árak 0,3 százalékkal emelkedtek - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek 3,3, az üzemanyagok 1,3 százalékkal drágultak. A szolgáltatások árának emelkedését fékezte a tartós fogyasztási cikkek és a háztartási energia áremelkedési üteme.

Idén 3,7 százalékos, a következő két évben ennél valamivel kisebb mértékű gazdasági növekedésre számít Magyarországon az Európai Bizottság őszi előrejelzésében A testület szerint az idén jelentősen erősödött a gazdasági aktivitás, aminek a magánfogyasztás és a beruházások élénkülése volt a fő hajtóereje.

A magas hozzáadott értékű termékektől vár jelentős bevételt a jövőben a Richter. A társaság vezérigazgatója elmondta: az első 9 hónapban is ezekkel a készítményekkel érte el a vállalat növekedése jelentős részét. A gyógyszercég 16,4 milliárd forint konszolidált nettó nyereséget produkált.

A phenjani kormánnyal fenntartott pénzügyi kapcsolatok megszakítására kérte a kínai vezetést az amerikai elnök. Donald Trump azt szeretné, ha Pekingi nagyobb nyomást gyakorolna Észak-Koreára nukleáris és rakétaprogramjának feladásáért. Hszi Csin-ping kínai államfő azt mondta: nem adta fel a békés rendezés lehetőségét Észak-Koreával.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!