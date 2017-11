Infúziót ad a kórházaknak a kormány

Kifizetnék az adósságokat, sőt jutna pénz a gazdálkodás stabilizálására is az egészségügyi intézményekben.

Még novemberben odaérhet az adósmentő támogatás a kórházakhoz – értesült a Népszava. Mintegy 56 milliárd forintos konszolidációs csomagot hagyott jóvá a kormány az egészségügyi intézmények adósságainak rendezésére. Az intézmények közötti pénzosztás elveit a jövő héten ismerteti a főigazgatókkal Ónodi-Szűcs Zoltán. Az egészségügyért felelős államtitkár már korábban egyértelművé tette: ezúttal elmarad az automatikus pénzosztás. Az eladósodás mértéke ugyanis csak az egyik szempont lehet, amellett megnézik azt is, ki, mit tett az elmúlt évben a gazdálkodása stabilizálásért. Így elvben olyan intézményeknek is juthat a konszolidációs milliárdokból, amelyeknek nincs is adósságuk.

A Magyar Államkincstár adatai szerint szeptember végén 39,4 milliárd forinttal tartozott az egészségügy a beszállítóinak. Az 56 milliárdos összegből a működést racionalizáló, a biztonságos betegellátásra ösztönző programokkal is pályázhatnak a kórházak. Erre a célra 11 milliárd forintot különítenek el.

Az elemzők évek óta figyelmeztetnek arra, hogy évente általában egy-két havi összeg hiányzik a kórházak kiegyensúlyozott gazdálkodásához. Ezért aztán hiába ad a kormány rendre pénzt a konszolidációra, az eladósodás elkerülhetetlen. Ha most a kormány ténylegesen rendezné lejárt számláikat, az jelentősen megkönnyítené az évkezdést. Sőt, még az eladósodás üteme is lassulhat.

