Elképesztő siker kapujában a szlovák főváros - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy egyre dagad a múlt héten kirobbant botrány a berlin spandaui rendőrakadémián, miután a német nyilvánosságban immár a riporthoz egy, a nevét is adó rendőri illetékes mondta ki: egyértelmű nyomai vannak, hogy az akadémiára arab bűnözői csoportok férkőznek be. – Érdekük fűződik ahhoz, hogy pontosan tudják, hol és hogyan működik az állam – mondta Bodo Pfalzgraf, a Német Rendőrszakszervezet elnöke a ZDF közszolgálati televízióban, úgy vélve: a klánok bűncselekmények alól is tisztára akarják mosni a tagjaikat.

A Magyar Nemzet szerint miközben a kormány szabadságharcot folytat Brüsszel és a multik ellen, csütörtökön gond nélkül megszavazta a hírhedt vegyipari óriás, a Monsanto által fejlesztett és gyártott glifozát további európai uniós használatát. A rákkeltőnek tartott glifozátot tartalmazó gyomirtó engedélyének ötéves meghosszabbítását az Európai Bizottság kezdeményezte, és csak azért nem született döntés az ügyben, mert nem kapott kellő többséget a tagállamoktól.

A Világgazdaság az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy XVII. konferenciáján elhangzottakról számol be. Ez alapján aligha hajtható végre az Egészséges Budapest program a humán erőforrás egészségügyi területen is jelen lévő krízishelyzetének kezelése nélkül. Magyarországon jelenleg 31,5 ezer orvos dolgozik, 2036-ra a számuk 27 ezerre csökkenhet.

A Portfolióból megtudhatják: vasárnaptól új bírságolási rend lép életbe, a korábbiaktól eltérően a jogosulatlan úthasználat időbeliségét is figyelembe veszik a bírság mértékének kiszabásakor. A Nemzeti Útdíj Szolgáltató honlapján olvasható közlemény szerint aki gyorsan észleli a szabálysértést, az kisebb bírságot kaphat, de minden egyes mulasztást bírságolás követ.

A Napi.hu arról ír, elképesztő siker kapujába került a szlovák főváros: szakértők szerint valószínűleg Pozsonyba vagy Milánóba költözik át az Európai Gyógyszerügynökség Londonból. Ez a legnagyobb a kontinensre települő intézmények közül, amely ráadásul évente több tízezer vendéget fogad szerte a világból.

A Világgazdaság az OTP Öngondoskodási Index legutóbbi felmérésére hivatkozva számol be arról, hogy a megkérdezettek 75 százaléka szerint az állam feladata a tisztességes időskor biztosítása, öt éve még csak az emberek 61 százaléka vélekedett így. A nyugdíjakkal kapcsolatban kiderült: a megkérdezettek háromnegyede kiszámíthatatlannak tartja pénzügyi helyzetét, s csak 17 százalék az, aki vállalja, hogy havonta félretesz bizonyos összeget 71 éves koráig.

