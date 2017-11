Durva változás a fiatalok internethasználatában

A fiatalokat érdekli a közélet és a politika. Is. Egy kutatás szerint a zene és a filmek mellett a politikai hírek miatt is bebarangolják a világhálót. Az illegális tartalmak ingyenes letöltése a fiatal felnőttek számára sokkal inkább a gyors és egyszerű hozzáférés, mintsem az ingyenesség miatt oly népszerű.

Az illegális tartalmak ingyenes letöltése sokkal inkább a gyors és egyszerű hozzáférés, mintsem az ingyenesség miatt olyan népszerű a fiatalok körében, ugyanakkor az sem utolsó szempont, hogy a válaszadók szerint a letöltött tartalmak sok esetben nem is beszerezhetőek törvényes úton - derült ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület legfrissebb országos felméréséből.

A kutatásból megállapításai szerint a fiatalok 84 százaléka zenehallgatásra, 75 százaléka filmnézésére, kétharmada vásárlásra, 50 százaléka pedig különböző játékra is használja az internetet.

A hat évvel ezelőtti eredményekhez képest megfigyelhető, hogy az akkor még többnyire középiskolás fiatalok körében mára jelentősen megugrott az online hírek fogyasztása: míg 2011-ben ez az arány 46 százalék volt, idén már 71 százalék, vagyis

a fiatalok érdeklődőbbé és nyitottabbá váltak a közéleti és politikai témák iránt.

A kutatás szerint a fiatalok 45 százaléka fizetett már életében legalább egyszer online tartalomért. Jelentős a különbség ugyanakkor a férfiak és a nők között: előbbiek 59 százalékára, utóbbiak 31 százalékára volt ez jellemző. A nem fizetőknek mindössze egyharmada mutat nyitottságot arra, hogy pénzt áldozzon legális tartalmakért.

A HENT felméréséből az is kiderül, hogy az interneten megtalálható tartalmak esetében a jogszerűtlen források legálistól való megkülönböztetése a fiatal felnőttek negyedének okoz gondot.

„A javuló tendencia ellenére még mindig jelentős az ismerethiány arra vonatkozóan, hogy

mi számít eredetinek és hamisnak,

ezért a szankciók mellett kulcsfontosságú a fogyasztók pontos tájékoztatása is a jogszerűtlen tartalmak és hamis termékek felismerhetőségéről, és ezek káros hatásáról" – mondta el a kutatás eredményeivel kapcsolatban Németh Mónika, a HENT titkára.

A felmérés szerint a zenei tartalmak első számú szolgáltatója továbbra is a YouTube, de a válaszadók csaknem kétharmada a letöltést is használja, ugyanakkor fontos változás, hogy a hat évvel ezelőtti adatokhoz képest enyhén visszaesett ennek a népszerűsége.

További érdekes fejlemény, hogy a fiatalok egyharmada regisztrált valamelyik stream alapú zeneszolgáltatónál, annak többnyire valamilyen ingyenesen elérhető verzióját veszik igénybe. A letöltési megoldások között a legnépszerűbb platform a YouTube downloader, amelyet a torrentezés követ.

Filmek esetében ugyancsak fontos szerepe van a letöltésnek, aminek aránya 2011-hez képest 10 százalékpontos növekedett. Ennek oka lehet, hogy visszaszorulóban van a videó, illetve DVD alapú filmnézés, másrészt nőtt a háztartásokban az internetes sávszélesség, emellett olcsóbbá vált és nagyobb lett a tárolókapacitás, illetve a fogyasztók részéről már kialakult módszerek vannak a letöltő felületek azonosítására és használatára.

A letöltés mellett népszerű az ugyancsak ingyenes, stream alapú filmnézés is. Minden ötödik válaszadó azt válaszolta, már legális internetes felületeken keresztül is néz filmeket.

A HENT kutatásából az is kiderül, hogy a tartalmak letöltésének népszerűsége mögött sokkal inkább a gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés húzódik, nem pedig az ingyenesség. A válaszadók 56 százaléka elmondta, a letöltött tartalmak sokszor nem is szerezhetők be legális úton - olvasható a HENT közleményében.

