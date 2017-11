Ezekre az akciós vásárlásnál is figyeljen!

A kuponos, akciós napokon is érdemes figyelni akár üzletben, akár online vásárolunk - hívja fel a figyelmet a Budapesti Békéltető Testület.

Nem árt tudni, hogy a webáruházban felhasználható kuponok esetén - bizonyos kivételekkel - ugyanúgy létezik a tizennégy napos, indokolás nélküli elállás jog, a leárazott árucikkeknél is - közölte a Budapesti Békéltető Testület.

Jó, ha az alábbiakkal tisztában vagyunk:

Ha üzletben vásárolunk akciósan ruházati terméket, cipőt, táskát, parfümöt vagy egészségügyi terméket, akkor a hatályos jogi szabályozás alapján, ha mégsem tetszik a termék, nem gondolhatjuk meg magunkat három napon belül.

Ha viszont a termék hibás - tönkremegy, elszakad, nem működik -, garanciális vagy szavatossági problémánk van, az üzletben erről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát átadni.

Ha a hibás terméket nem tudják azonnal kicserélni, javítani vagy visszaadni a pénzt, a kereskedőnek legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon kell tájékoztatnia a fogyasztót.

A javításra átvett termékről elismervényt kell kapnunk, amelyen szerepelnie kell, mikor mehetünk érte. A kereskedőnek törekednie kell a tizenöt napon belül történő javításra, cserére.

A webáruházakban beváltható kuponok akciós ajánlatai sokszor akkor is vásárlásra csábítanak, ha egyébként nem szeretnénk semmit venni. Ezért is fordulhat elő, hogy online vásárláskor a termék átvételekor csalódott a fogyasztó, és szeretne élni az indokolás nélküli elállási jogával. A rendelet szerint ennek értelmében az átvételtől számított 14 napon belül a fogyasztó meggondolhatja magát. Ilyenkor a saját költségén kell visszajuttatnia a terméket, a cég pedig köteles -haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül - visszaadni a teljes kifizetett összeget. Van azonban néhány kivétel is ez alól és a Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint épp ezek okozzák leggyakrabban a fogyasztók és a webáruházak közötti problémákat.

A rendelet szerint például az online rendelt, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel (például: CD- vagy DVD-lemez), valamint számítógépes szoftver példányának vagy egyes higiéniai terméknek az adásvételekor nem gondolhatja meg magát a fogyasztó, ha már felbontotta a csomagolást. A rendelet szerint azonban utóbbi esetben csak akkor hivatkozhat a cég egészségvédelmi vagy higiéniai okra, ha előtte meghatározta, melyik termék tartozik ebbe a körbe.

A webáruházak sokszor, ha nincs meg vagy sérült a termék eredeti gyári csomagolása, nem fogadják el az indokolás nélküli elállást, azonban ez a gyakorlat jogszabályba ütközik - hangsúlyozza a Budapesti Békéltető Testület közleménye. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha nem magánszemélyként, hanem cégként történt az online vásárlás, akkor arra nem vonatkozik az indokolás nélküli elállás lehetősége.

Amennyiben az online vásárolt, akciós műszaki cikk hibás, ha a vételár bruttó 10.000,-Ft felett van, három munkanapon belül kérhető a termék cseréje, ha ezt nem tudja teljesíteni az eladó, akkor 14 napon túl is elállhatunk a szerződéstől és visszakérhetjük a vételárat. Ilyenkor a visszaküldés költségét is meg kell térítenie az eladónak.

Mire kell figyelni?

Alaposan olvassuk el az akciós kuponok beváltási idejére, felhasználási feltételeire vonatkozó leírásokat! Azt is alaposan tanulmányozzuk át, melyik üzletben, webáruházon keresztül váltható be a kupon.

Ha webáruházon keresztül váltjuk be a kuponokat, de később élünk az indokolás nélküli elállási jogunkkal, akkor a vállalkozás nem követelheti, hogy eredeti, gyári csomagolásban küldjük vissza a terméket.

Bizonyos termékek - például higiéniai árucikkek vagy éppen a szoftvert, vagy film- és zeneszámokat tartalmazó CD- vagy DVD-lemezek – esetében nem gondolhatjuk meg magunkat a felbontás után.

Online vásárlásnál akkor is visszaküldhetjük a terméket, ha azt esetleg sérülés érte, nincs meg az összes tartozéka. Ilyenkor azt az értékcsökkenést kell csak kifizetni, amely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékű használatból fakad.

Számlát, nyugtát az online vásárlásról is kell kapnunk. Ha nem érkezett, írjunk a webáruháznak és kérjünk, ugyanis ennek birtokában lehet reklamálni, és ez bizonyítja a fogyasztó és a cég közötti szerződés megkötését.

Ha vitát nem tudtuk a vállalkozással közvetlenül rendezni, a Budapesti Békéltető Testület ingyenesen, gyorsan segít, akár mobilapplikáción keresztül is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!