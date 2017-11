Ezért nincs hónapok óta diákigazolvány

A szeptemberben iskolát kezdők csupán töredéke kaphatta meg diákigazolványát, legalábbis Rétvári Bence államtitkár egy írásbeli kérdésre adott válaszából az derült ki, hogy mindeddig 137 865 darab dokumentumot állítottak ki, miközben szeptembertől 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista és 168 ezer szakgimnazista kezdte meg tanulmányait az iskolákban - írja a Hír Tv honlapja.

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdésben érdeklődött, hogy pontosan hány gyereknek nem készült el az igazolványa, és mikor kapják meg az okmányt, mert az ideglegesen kiállított igazolás hatvannapos érvényessége is lejár.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azzal magyarázta a késlekedést, hogy a tanévkezdéskor egyszerre érkeztek be az igénylések, emellett az is lassítja a folyamatot, hogy sok intézmény még nem állt át az új elektronikus rendszerre, és az űrlapokban is vannak hibák. Az államtitkár ugyanakkor kijelentette: a közlekedési szolgáltatásokat az ideiglenes igazolásokkal is igénybe lehet venni, és az Oktatási Hivatal tájékoztatta a közlekedési szolgáltatókat a késésekről.

